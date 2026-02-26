Депутаты, общественные деятели и чиновники прокомментировали послание губернатора Дмитрия Миляева

Совершенствование мер поддержки для семей с детьми

Первый заместитель губернатора — председатель правительства тульской области Михаил Пантелеев:

«Губернатор поставил в послании задачи, которые направлены на развитие региона в ближайшие годы. Основная задача для правительства — создание комфортных условий для проживания семьи с детьми. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки для этой категории, ведь семья — это залог будущего.

Будем обновлять социальную, транспортную инфраструктуру и также инфраструктуру в сфере ЖКХ. Реализовывать два наших флагманских проекта — это «Композитная долина», которая направлена на поиск инновационных решений в сфере новых материалов и химии, и создание оборонного кампуса. Эти проекты направлены на достижение цели, поставленной президентом нашей страны Владимиром Путиным по технологическому лидерству нашей страны.

Продолжим работу с инвесторами: помогать существующим в реализации их проектов и параллельно искать новых. Ведь, как сказал Дмитрий Вячеславович, инвестиции — это увеличение бюджета. А каждый бюджетный рубль превращается в новый садик, новую меру поддержки, новый сквер. И, конечно, продолжим поддержку наших бойцов, которые сегодня находятся на передовой, отстаивают интересы нашей страны. Задачи ясны, будем работать».

Послание — стратегический план на ближайшее будущее

Председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский:

«Дмитрий Вячеславович сегодня обратился не только к собравшимся в Тульском кремле — его выступление было адресовано всем жителям нашего региона. Губернатор отметил значительные результаты, которых мы добились за прошлый год вместе. Нам есть, чем гордиться практически во всех сферах — от сельского хозяйства и промышленности до образования и культуры. Как сказал глава региона, это прочная основа для движения вперед.

Сегодняшнее послание — стратегический план на ближайшее будущее, в котором обозначены ключевые приоритеты развития Тульской области. Среди них укрепление экономики, здравоохранения, стабильности в обществе, в том числе в рамках Года единства народов России, поддержка наших бойцов-участников СВО и их близких. Все это полностью соотносится с национальными целями, поставленными Президентом.

Основной посыл: человек и семья — всегда в центре внимания. Всё, что мы делаем, должно обеспечивать благополучие граждан, чтобы люди хотели жить в Тульской области, приезжать сюда, создавать семьи, растить детей.

Как и всегда, депутатский корпус готов сосредоточить свои усилия на социальном направлении. Будем делать все возможное, чтобы Тула была территорией семейного счастья».

Развивать промышленность, не забывая об экологическом благополучии

Вадим Баранов, председатель комиссии по экологии и сельскому хозяйству Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита»:

«Тульская область является одним из самых промышленно развитых регионов нашей страны. Конечно, нагрузка на окружающую среду при этом достаточно высокая. И, как отметил в своем послании губернатор Дмитрий Миляев, развивая промышленность, нельзя забывать об экологическом благополучии жителей.

Действительно, в последнее время вопросам экологии у нас уделяется повышенное внимание. Приобретены две передвижные экологические лаборатории. В прошлом году в Новомосковске установлен пост автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха, оснащенный самым современным оборудованием. Подобные посты планируется установить во всех городах региона.

Сейчас идет активная реконструкция старых и строительство новых очистных сооружений, построено три комплекса для переработки отходов. Один из них открыт в прошлом году в Узловском районе. Мощности этих трех комплексов позволят уже в этом году все собранные в области отходы отправлять на сортировку и на переработку. То есть содержимое ни одного мусорного бака с площадок не будет напрямую отправляться на полигон.

Это тоже важный фактор того, что сказал губернатор в своем послании: Тульская область должна стать территорией семейного счастья и благополучия».

Транслировать и тиражировать масштабные практики, которые успешно работают в Тульской области

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Надежда Школкина:

«Послание губернатора Дмитрия Миляева — это маршрут жизни, который проходит путь от зарождения человека и далее, по всем этапам. Поэтому структура послания, разбитая на такие важные блоки, абсолютно правильна.

Как депутат и законодатель, я хочу отметить возможность транслировать и тиражировать те масштабные практики, которые успешно работают в Тульской области. Многие программы хороши, но не везде они имеют успех. У нас же они не просто востребованы — они активно развиваются. Благодаря программе поддержки местных инициатив сегодня построено много объектов, причем при поддержке и по инициативе самих жителей.

Программа «Наш район» делает акцент на развитии сельских территорий, что очень важно. А сегодня прозвучала новая программа — «Земский воспитатель». Поверьте, это очень значимо. У нас был земский доктор, затем земский работник культуры, а теперь и земский воспитатель. Это не менее востребованные специалисты, которые нуждаются в поддержке. Мы, как мамы и бабушки, тоже в них нуждаемся, потому что ребенок должен быть в надежных руках. Или программа по доставке в деревню детей на спортивные сооружения — это крайне важно, если мы хотим развивать спорт.

С точки зрения экономики мне было важно видеть, как сегодня Тула развивается. Мы не ушли вниз из-за санкций — мы прирастаем. И не только благодаря оборонному комплексу, который вносит большой вклад, но и другим промышленным предприятиям, и особой экономической зоне, которую мы постоянно расширяем. Желающих попасть туда так много, что мы выбираем социально ответственных резидентов с хорошей, востребованной продукцией.

Мы заслуженно входим в пятерку и десятку лучших регионов по экономике и комфортности жизни. А сегодня мы дали старт еще одной программе — «Территория семейного счастья и благополучия». Уверена, что она, как и наша программа «Регион 71», будет иметь большой успех и транслироваться на всю страну. Сегодня я испытывала настоящую гордость и восхищение — и лично нашим губернатором, и, конечно, Тульской областью».

В центре внимания губернатора и правительства — человек

Председатель Общественной палаты Тульской области Юрий Цкипури:

«Послание — это понятный для каждого человека план развития и экономики, и социальной сферы. Самое главное — обозначены те аспекты, которые направлены на то, чтобы Тульская область стала территорией семейного счастья.

В центре внимания губернатора и правительства — человек, в первую очередь семья и дети. Все сферы развития нашей области в конечном счете работают на то, чтобы неуклонно повышалось благосостояние и качество жизни населения. И промышленность, и сельское хозяйство, и экономика, и здравоохранение, и образование, о которых губернатор говорил очень много, — направлены на человека, для человека и во благо человека. Дмитрий Вячеславович неоднократно это подчеркивал, и это очень важно для наших людей.

Нужно сказать, что у жителей Тульской области много вопросов и пожеланий, которые требуют решения. В первую очередь это помощь и поддержка наших героев — участников специальной военной операции. Сейчас это главнейшая задача для всех нас. И то, что Дмитрий Миляев сказал, что мы все — единая волонтерская семья, это действительно так и есть. Каждый человек помогает, как только может, нашим бойцам.

Конечно, очень важны и те конкретные решения, которые прозвучали в послании. Это и строительство дорог, и вопросы ЖКХ, и повышение рождаемости, создание новых рабочих мест — все то, из чего складывается наша повседневная жизнь.

Все мы, члены Общественной палаты, услышали это в послании и полностью поддерживаем все задумки и планы губернатора Тульской области по развитию региона. Мы включаемся в работу, чтобы все было воплощено в жизнь в полном объеме. Мы, члены Общественной палаты, представляющие гражданское общество, не подведем».

Послание адресовано каждому жителю региона

Секретарь отделения «Единой России» Николай Воробьев:

«Послание получилось очень емким и адресовано каждому жителю Тульской области. Каждый из нас услышал то, что он ему близко.

Красной нитью в послании прозвучали слова о семье, детях и новых вызовах, которые принёс XXI век. Демография стала одной из ключевых тем, с которой сегодня сталкиваются все развитые страны, и Россия не стала исключением. Падение рождаемости — это во многом наследие 90-х годов. Решить эту сложную проблему в рамках одного региона очень сложно. Тем не менее губернатор ставит задачу повышения рождаемости. Правительство региона уже приняло более 60 мер поддержки для семей. А это значит, что уже взят курс на то, что Тульская область станет территорией семейного счастья.

Это — комфортное современное жилье, это школы, институты, университеты, возможности для досуга. Каждый человек должен иметь возможность найти себе занятие, независимо от того, сколько ему лет.

Безусловно много внимания уделено развитию экономики. Тульская область остаётся одним из лидеров промышленного производства в стране в условиях санкций. Эти вызовы не проходят бесследно. Но Тульская область является одой из тех, кто в трудные времена дает нашей стране не только защиту в виде оружия, но и показывает пример активного участия в жизни граждан.

Губернатор доходчиво и простым языком обозначил цели и задачи правительства региона, а также задачи для работодателей. Каждый из нас будет стараться выполнить этот наказ с честью и достоинством, перед избирателями, жителями и памятью предков».

Молодёжь — это основа

Член Молодёжного парламента при Тульской областной Думе Павел Штукатуров:

«Сегодня в рамках послания губернатора был дан старт большому региональному проекту „Тульская область — территория семейного счастья“. Нам, кто состоит в Молодёжном парламенте, депутатам разных уровней, правительству региона предстоит большая работа в этом направлении.

Губернатор в послании также озвучил итоги того, что уже сделано. Действительно, сделано уже очень много, но предстоит сделать ещё больше. Мне, в частности, близка тема молодёжной политики, и очень приятно было слышать то, что в этом году и в ближайшее время — до 2030 года планируется строительство новых молодёжных центров в муниципалитетах.

В прошлом году был открыт такой молодёжный центр в городе Новомосковске и сейчас успешно функционирует. Это показывает, что молодёжи действительно важно иметь своё общественное пространство для досуга. Надо распространять эту практику на другие муниципалитеты.

Молодёжь — это основа. Поэтому важно, чтобы молодые люди оставались в нашей области, жили, любили, создавали семьи, растили детей и становились счастливыми именно в Тульской области. Я уверен, работа, которая нам всем предстоит, даст свои плоды уже в ближайшее время».

«Мы хотим, чтобы наш город стал самым привлекательным»

Архитектор Полина Николаева:

«Губернатор заявил, что собирает рабочую группу по разработке проекта набережной. За его создание возьмутся профессионалы: архитекторы, правительство, эксперты. Я живу рядом с центром города, часто гуляю по набережной, в том числе с ребенком и своей сестрой. Я очень хочу, чтобы Тула развивалась, чтобы она привлекала людей.

Я бы хотела, чтобы в проекте продолжения набережной были прогулочные зоны, коворкинг-зоны, зоны для прогулки с собаками — чтобы там можно было дольше гулять. Предложенная нами концепция предполагает создание условий, чтобы на ней комфортно было отдыхать семьям с детьми. Сегодня в Туле уже есть часть набережной, где веселятся люди, а новый проект предусматривает тихую зону. Мы хотим, чтобы наш город стал самым привлекательным и удобным для прогулок».