Послание губернатора Тульской области жителям региона: публикуем полный текст и видео

Запись видео опубликована на странице губернатора Дмитрия Миляева в ВКонтакте:

Публикуем полную стенограмму выступления главы региона:

«Немногим более года назад мы с вами вместе намечали наш путь до 2030 года. Говорили о самом главном: о том, как сделать управление эффективнее, а жизнь в регионе комфортнее; как развивать экономику, чтобы продолжать строительство современных школ, детских садов, поликлиник, спортивных комплексов; как преображать среду вокруг нас, чтобы люди гордились своей малой Родиной!

Но любой план, любая стратегия имеют смысл только тогда, когда конкретный человек видит и ощущает позитивные изменения на себе.

Ориентир для нашей работы задан Президентом страны. Это — Национальные цели! За каждой из них –благополучие наших граждан.

Президент сказал: «Все национальные цели построены вокруг человека, а семья с детьми, ее благополучие находится в центре всех решений и национальных проектов России, что напрямую влияет на качество жизни в стране».

Здоровье наших жителей, возможности для самореализации, благоприятные условия для создания семей и воспитания детей, забота о старшем поколении. Это и есть наши с вами ключевые приоритеты.

С 2016 года Тульская область стремительно развивалась по всем направлениям! Сегодня мы не просто продолжаем это развитие, мы — наращиваем темп! И по ряду показателей уже опережаем общероссийские значения. Это — наша с вами общая победа! Победа в деле улучшения жизни каждого туляка вне зависимости от того, живет он в большом городе или в маленьком селе.

Тульская область — территория семейного счастья

Сделать Тульскую область территорией семейного счастья, местом, где хочется жить, создавать семьи и растить детей, строить дом и работать, — вот наша главная задача. Если хотите — наша миссия!

Наши жители должны быть уверены в том, что мы поддержим их на любом этапе жизненного пути. Это не про цифры и показатели — это про заботу, защиту и опору. Поэтому сегодня мы с вами пройдем понятный каждому маршрут — маршрут нашей с вами жизни. Увидим не только то, что уже делаем для наших жителей, но и то, что будем делать в дальнейшем.

С чего начинается жизнь?! Правильно, она начинается с рождения ребенка. В 2025 году мы сформировали систему мер, нацеленную на решение сложнейшего для нашего региона вопроса — повышения рождаемости. Заботу о следующем поколении мы начинаем с поддержки будущих родителей задолго до появления ребёнка на свет.

Специально для молодежи мы организовали углубленные профилактические осмотры. Наша цель — своевременно выявлять возможные риски и сохранять здоровье подрастающего поколения, закладывая основу для их благополучного будущего и будущих крепких семей.

Мы сделали еще один важный шаг навстречу тем, кто мечтает о ребенке, но сталкивается с трудностями.

Теперь регион финансирует все дополнительные медицинские исследования при процедуре ЭКО.

Считаю правильным снять с семей лишнюю финансовую нагрузку в такой ответственный момент. Дать возможность каждой семейной паре стать родителями — это не просто приоритет, это наша обязанность.

Финансовая поддержка тоже важна. В регионе установлены единовременные выплаты при рождении ребенка, на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на детей, компенсация найма жилых помещений. Мы открыли пункты проката товаров для новорожденных. Заработала служба «Социальный помощник», которая обеспечивает сопровождение женщин в ситуации репродуктивного выбора, в период беременности и после рождения ребенка.

В 2025 году мы установили выплату в размере 1 млн рублей молодым мамам. Поручаю правительству продлить эту выплату и сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год. Благодаря этим мерам сегодня в регионе более 18 тысяч молодых семей, а к 2030 году их должно стать 22 тысячи.

Мы создаем условия для гармоничного совмещения материнства с обучением: рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором. Вместе мы создаем будущее, где планы наших жителей на семью, учебу и карьеру поддерживаются реальными делами.

Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — «Студенческий материнский капитал» с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей, начиная с первого рождения.

Также прошу расширить варианты расходования средств материнского капитала. Родителям ведь виднее, как правильнее распорядиться полученными средствами государственной поддержки.

школы и детские сады

Дети растут. И наша общая задача — дать им качественное образование здесь, на тульской земле. Для этого системно, поступательно обновляем инфраструктуру. На сегодня полностью ликвидирована очередность в детские сады, открываем новые ясельные группы, используем гибкие графики работы в детских садах в зависимости от рабочих графиков родителей.

В 2026 году откроем еще один детский сад, а в 2027 году 1100 юных туляков сядут за парты новой школы.

Стройка — это всегда новый, красивый, современный объект. Но основная часть наших детей и педагогов учатся и работают в детских садах и школах, построенных десятки лет назад. Именно поэтому у нас большие планы по обновлению того, что уже работает. В течение двух ближайших лет капитально отремонтируем 69 объектов образования.

Капитальный ремонт сегодня — это не «подкрасить и подмазать». Это полная реновация образовательного пространства. Мы создаем принципиально новую среду — пространство, где ребенку хочется учиться, творить и развиваться. И главное, что у него есть самое современное школьное оборудование, позволяющее качественнее познавать сложные дисциплины. Мы с вами уже видим результат: в наших школах растёт число ребят, выбирающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам.

Отдельная гордость — это успехи наших детей на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиадах различной тематики на межрегиональном, всероссийском и даже международном уровнях.

Талант ребенка важно не только заметить, его важно развивать.

Сегодня в Тульской области действуют три центра поддержки одаренных ребят: «Мастерская талантов», Яснополянский комплекс имени Льва Толстого и «Созвездие». Последний работает по передовой модели «Сириуса».

Профильное обучение — это еще одна возможность развивать свои способности и талант. Инженерные, медицинские, IT, педагогические, знаменитые «Курчатовские классы» — это не просто названия. Это реальная связка школы с вузами и нашими предприятиями. Работают областные профильные школы по физико-математическому направлению, а также в области медицины, педагогики и финансов. Мы делаем всё, чтобы ребенок еще за школьной партой почувствовал свою будущую профессию и понял: его талант нужен. Нужен здесь, дома!

Поддержка педагогов

Но мы с вами отчетливо понимаем: даже самые современные стены и оборудование не будут учить детей. За каждой победой школьника, за каждой отличной оценкой стоит труд Учителя. Именно Педагог — сердце любой школы.

Поэтому мы делаем всё, чтобы поддержать наших учителей и привести в школы молодые кадры. Наша задача — увеличить долю молодых специалистов в отрасли к 2030 году до 27%.

Для этого мы ввели надбавку для молодых специалистов, развиваем наставничество. Отдельно отмечу проект «ПРОстажер»: старшекурсники проходят оплачиваемую стажировку в школах, и более 70% после окончания вуза остаются работать там же.

Поддержку молодых учителей надо укреплять!

Поручаю Правительству ввести ежемесячную компенсацию за наём жилья для педагогов, а также запустить региональную программу «Земский воспитатель и учитель» для воспитателей детских садов и учителей востребованных специальностей в городах с населением более 50 тысяч человек.

профессиональное образование

Заканчивая школу, наши дети делают первый взрослый шаг — определяются с выбором профессии. Важно, чтобы полученные знания и раскрытые таланты нашли свое применение здесь, на родной тульской земле. Создавать для этого возможности и условия — это наша безусловная задача.

Совсем недавно колледж считался запасным вариантом. Сегодня — это быстрый путь к профессии, к зарплате выше средней, к стремительному карьерному треку, а значит — к уверенности молодых людей в завтрашнем дне. Уже сегодня регион предлагает более 100 рабочих специальностей, востребованных работодателями. Благодаря участию в федеральных проектах создано и оснащено 132 лаборатории и мастерские. Теперь это современные учебные полигоны.

Мощный импульс развитию СПО придало участие в проекте «Профессионалитет». Регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по его реализации. 50% государственных колледжей стали базовыми учреждениями кластеров. Сейчас в регионе уже работают 8 кластеров по ключевым отраслям экономики. Останавливаться на достигнутом не будем.

Поручаю Правительству до конца 2026 года обеспечить функционирование 15 кластеров по ключевым отраслям. Наличие таких кластеров — это большой прорыв для системы СПО и предприятий области. Это новые учебно-производственные базы, адресная подготовка, востребованные компетенции, а для региона — стабильный приток квалифицированных кадров по востребованным специальностям. Только в ближайшие 3 года мы получим более 10 тысяч таких специалистов.

Высшее образование тоже рядом и за ним не нужно никуда уезжать. У нас два федеральных университета и несколько филиалов. Ведущие вузы участвуют в программе «Приоритет 2030». Наши университеты сегодня дают знания, с которыми можно смело смотреть в будущее.

поддержка молодежи

Мы строим систему, где достойное образование и работа доступны рядом с домом. Чтобы наши дети учились здесь, работали здесь и добивались успеха здесь, на тульской земле. Но нам еще предстоит работа по повышению престижа наших вузов. Мы гордимся тем, что именно наш регион является площадкой для развития молодых талантов, обмена опытом, формирования будущего нашей страны.

Мы открываем двери для молодых ребят, которые хотят воплотить свою любовь к малой Родине в конкретных делах, для тех, кто хочет менять регион к лучшему. Впервые в истории мы создали Молодежный совет Правительства Тульской области. Это реальный социальный лифт. Мы говорим молодежи: приходите, предлагайте, работайте вместе с нами. Для творческих ребят заработал Молодежный клуб креативных идей. Для тех, кто продвигает науку, действует Совет молодых ученых. Мы объединяем всех.

Мы не теряем связи и с теми ребятами, кто уехал учиться в Москву. Для этого создано «Молодежное землячество — 71», в рамках которого ребята активно участвуют в развитии родной области.

Тульская область сегодня — это место притяжения для талантливых людей со всей страны. Мы — площадка, где рождается будущее.

Форум «Инженеры будущего» обрел у нас постоянную прописку. Это признание нашего промышленного статуса и звания оружейной столицы России. У нас проходят всероссийский фестиваль «КВН.Первые», форум «Трансформаторы» и форум «АГРОПРОдвижение», который в 2026 году приобрел статус всероссийского.

В регионе активно формируется необходимая инфраструктура для всестороннего развития молодежи. Продолжается работа по созданию современных молодежных центров в муниципалитетах.

В 2025 году завершены капитальные ремонты зданий Тульского областного центра молодежи, молодежных центров в Новомосковске и Теплом. Сегодня это современные молодежные пространства. Это жизнь. Хореография, театр, уличный спорт, студии звукозаписи — здесь есть всё, что нужно молодым, стремительно шагающим по жизни людям.

Сегодня уже действуют 22 таких пространства в муниципалитетах нашего региона. Молодежь в районах должна иметь равные возможности с жителями областного центра для развития, общения и творчества.

Поручаю правительству до конца 2026 года создать еще три молодежных центра в Арсеньевском, Узловском и Киреевском районах.

развитие науки

Развитие науки. Сегодня крайне важное направление. Это участие вместе со всей страной в достижении технологического лидерства и, конечно, возможности для самореализации нашей молодежи.

Мы ставим задачу, чтобы каждый выпускник нашел себя в профессии. И нам уже сейчас есть, что предложить. На базе ТулГУ при поддержке Минобрнауки, наших оружейников из КБП мы открыли Передовую инженерную школу.

Строим «Композитную долину» — огромный проект стоимостью более 7 миллиардов рублей. Это инвестиции в науку будущего. Это новые материалы, которые будут применяться везде: от строительства до машиностроения.

Наука — это задел на десятилетия вперед. Мы уже создаем условия для рождения новых научных школ. Совместно с холдингами «Высокоточные комплексы» и «Технодинамика» работаем над проектом Межвузовского оборонного кампуса. Он должен стать уникальным сплавом науки и производства. Здесь будут вестись разработки как для наших оборонных предприятий, так и для гражданской сферы.

Уже видим осязаемые результаты работы нашего научного центра «ТулаТЕХ». Только за 2025 год наши вузы выполнили 470 научно-исследовательских работ на 560 миллионов рублей. Это значит, что идеи наших ученых востребованы и они работают на технологическое лидерство нашей страны.

Развитие научной отрасли позволило нам занять четвертую позицию в ЦФО по числу молодых исследователей. Сейчас их у нас почти две тысячи человек. Ставим себе цель — продолжить наращивать молодежное научное сообщество. А чтобы молодой ученый остался в науке, он должен чувствовать нашу поддержку. Не на словах, а на деле.

Поручаю правительству региона внедрить с 2026 года для молодых ученых региональную жилищную ипотеку.

Кроме того, прошу обеспечить выполнение научных исследований по приоритетным направлениям промышленности региона.

поддержка бизнеса в Тульской области

Достойный заработок, возможность реализовать себя в собственном деле — это необходимо каждому человеку, необходимо, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, смело создавать семью, заводить детей. Очевидно, что в основе благополучия семей, повышения качества жизни, создания возможностей для молодёжи должна быть сильная экономика.

Тульская область — высокоразвитый промышленный регион. Мы прочно занимаем второе место в стране по доле промышленности в ВРП. Объем отгрузки промышленной продукции по итогам 2025 года превысил 2,2 триллиона рублей.

Машиностроение, химия, металлургия и пищепром — наши традиционные лидеры. В последнее время активно развивается автомобилестроение. В регионе работает второй в стране завод полного цикла по объему производства легковых автомобилей.

Почему бизнес идет к нам? Потому что мы создали для него комфортные условия. У нас в области действует широкая линейка налоговых льгот. Они предоставляются: резидентам особой экономической зоны и индустриального парка «Узловая», резидентам территорий опережающего развития «Ефремов», «Алексин», малому и среднему предпринимательству. В регионе можно заключить специальный инвестиционный контракт и стать участником региональных инвестиционных проектов. Кроме того, мы строим инфраструктуру для инвесторов.

Результатом является активный приток инвестиций, развитие преференциальных территорий: всего в них более 40 резидентов, порядка 100 млрд инвестиций, более 20 производств уже открыты, включая крупнейшее в России производство лопаток газовых турбин, уникальный завод по переработке масличных культур.

В 2026 году откроем вторую очередь автозавода, запустим производство лимонной кислоты, переработку желтого гороха, производство шоколадной глазури и другие.

Отдельно остановлюсь на развитии беспилотных систем. Сейчас в регионе действует более 10 производителей БАС и компонентов, ежедневно выпускается более 2 тысяч изделий, обучено более 1000 операторов.

В 2025 году завершено оснащение оборудованием лабораторно-производственного центра НПЦ БАС «ТулаДрон». Субсидии составили более 700 млн рублей. Центр располагает парком современного оборудования. Задача на 2026 год — чтобы эти технологии максимально работали и в мирной жизни. Беспилотники должны стать привычными помощниками: для агрономов в полях, для строителей, для энергетиков при осмотре сетей, в промышленности и, конечно, в сфере безопасности.

Развитие сельского хозяйства и промышленности

Полноценным драйвером роста остается агропромышленный комплекс. Традиционно, мы — среди лидеров по картофелю и рапсу, а в 2025 году заняли четвертое место в стране по надоям молока на одну корову.

За 10 лет вернули в оборот порядка 300 тысяч гектаров заброшенных земель. К 2030 году планируем достичь 1 млн гектаров посевных площадей, нарастить при этом производство зерна до 3 млн тонн.

Одним из ключевых вопросов в зоне нашего внимания является объем и качество снабжения внутреннего рынка страны и региона сырьем, продуктами питания, важными компонентами.

На это, в том числе, направлены реализуемые в настоящее время инвестиционные проекты в сфере АПК. И наша задача — обеспечить их реализацию и запуск производства не позднее 2030 года.

Активно ведём работу в регионе по повышению суверенитета в вопросе селекции. За 2 года использование семян отечественной селекции по наиболее импортозависимым культурам выросло в 5-10 раз в зависимости от культуры.

Но экономика — это не триллионы отгрузок и миллиарды выручки. Успешность экономики должна конвертироваться в уровень дохода конкретного человека и широкий выбор товаров и услуг.

Только промышленность обеспечивает сегодня более 160 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в ее ключевых отраслях сегодня достигает 120 тысяч рублей. При этом Тульская область занимает третье место в ЦФО по уровню средней заработной палаты.

Новые производства обеспечивают дополнительные высокопроизводительные рабочие места, в том числе в смежных отраслях, развивают инфраструктуру.

Привлечение инвесторов в регион способствует увеличению доходов бюджета. А каждый рубль, пришедший от инвестора, превращается в отремонтированную школу, новый сквер, новую меру поддержки семей, и, конечно, поддержку наших ребят на СВО.

Вместе с тем, на этом нельзя успокаиваться. Есть те профессии, где заработная плата далека от названных значений. Есть еще много объектов и территорий, которые нуждаются в ремонте и реновации.

Поэтому наша задача — работать на дальнейшее укрепление экономики региона, увеличение бюджета и рост дохода жителей. Поручаю правительству региона обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сроки, согласованные в инвестиционных соглашениях, а также продолжить развитие преференциальных зон, в том числе путем создания необходимой инфраструктуры.

В отрасли сельского хозяйства поручаю к 2030 году довести уровень использования семян отечественной селекции до 75%.

забота об экологии

Развивая промышленность, науку и сельское хозяйство, мы не должны забывать про окружающую среду. Как промышленный регион мы с вами осознаем свою ответственность перед людьми и природой. Поэтому ведем системную работу. Восстанавливаем леса, не допускаем лесных пожаров, создаем новые охраняемые природные территории.

За счет установки постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха развиваем систему мониторинга за состоянием окружающей среды. Предприятия осуществляют техническое перевооружение и модернизацию производств. Реализация совместно с ними комплексных мероприятий помогает выявлять и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, что способствует экономическому и социальному развитию, и, безусловно, улучшению качества жизни. И на этом пути еще много работы.

Поручаю правительству региона проанализировать деятельность всех предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и подготовить индивидуальные планы развития предприятий в части внедрения и применения «чистых» экосберегающих технологий.

поддержка семей

Успехи в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, спорте и культуре служат надежным фундаментом для создания в регионе территории семейного счастья.

В Тульской области выстроена комплексная программа поддержки семей с детьми — действует около 60 различных мер (57 мер), которые находят реальный отклик у наших жителей. В 2025 году мерами поддержки воспользовались почти 67 тысяч семей, и эта цифра уверенно растет.

Особенно радует, что становится больше многодетных семей. Это лучшее доказательство того, что наши усилия дают ожидаемый результат, а семейные ценности для людей остаются главными.

Как отметил наш Президент: поддержка и защита семьи, сохранение традиционных семейных ценностей — это основа государственной политики России. Любящая, полноценная семья — залог дальнейшего развития и процветания нашей многонациональной страны.

Самая важная задача, которую я ставлю перед своей командой — создание в регионе всех условий для того, чтобы рождение и воспитание детей было желанным, почетным и комфортным.

Важной частью этой работы стал наш Региональный демографический стандарт. Это не жёсткая директива, это, прежде всего, приглашение и ориентир для бизнеса. Это свод конкретных и важных шагов, которые любое предприятие, любая организация может взять на вооружение, чтобы поддержать своих самых ценных сотрудников — тех, кто растит детей.

Уже более 2500 предприятий по всей области присоединились к этой важной инициативе. И за этой цифрой — тысячи реальных историй помощи сотрудникам. Для них это возможность заботиться о своем здоровье, улучшать жилищные условия, получать материальные выплаты, дополнительные оплачиваемые отпуска, работать по гибкому графику, а значит уделять больше времени семье и своим детям.

Чтобы эта поддержка для работников стала гарантированной, считаю правильным закрепить в стандарте базовый набор мер, который станет обязательным для всех присоединившихся организаций, и позволит им сохранить свободу в выборе дополнительных мер поддержки.

Только совместными усилиями власти, бизнеса и общества мы построим в Тульской области территорию семейного счастья.

забота о старшем поколении

И говоря о семье, мы не забываем о старшем поколении. Бабушки и дедушки — главные помощники молодых родителей. Именно они находятся ближе всего к молодым семьям, помогают им в воспитании детей, освобождают время для самореализации. А для этого у них должны быть и силы, и здоровье, поэтому мы видим нашу задачу в продлении активного образа жизни людей серебряного возраста.

Уже сегодня более 160 тысяч наших пожилых жителей — участники программы активного долголетия. И мы будем делать всё, чтобы таких активных и энергичных людей становилось с каждым годом больше.

Поручаю правительству запустить проект «Активное долголетие 2.0», чтобы сделать так, чтобы проект стал еще интереснее, полезнее, был доступен в каждом районе, в каждом уголке нашей области.

Человек старшего поколения должен достойно жить, а не доживать!

развитие здравоохранения

Безусловно, важнейшим фактором, влияющим на качество жизни людей, было и остается их здоровье. Наша цель простая и понятная — это здоровое долголетие. Это значит не только лечить болезни, но и предупреждать их.

Мы создаем условия для того, чтобы люди на тульской земле жили долго и оставались активными в любом возрасте. Получали своевременную, качественную медицинскую помощь как в крупной городской больнице, так и в небольшом сельском фельдшерском пункте.

Мы ремонтируем поликлиники, строим ФАПы, амбулатории, оснащаем их современным медицинским оборудованием и транспортом.

В этом году в Новомосковске приступим к капитальному ремонту роддома, завершим строительство нового приемного отделения больницы, установим модульную женскую консультацию в поселке Ленинский, отремонтируем поликлиники и стационары в Туле, Алексине, Донском и Узловой.

В планах — строительство больницы скорой медицинской помощи, которая объединит все экстренные хирургические службы Тулы в одном корпусе. Здесь будет создан единый операционный блок, оснащенный самым современным медицинским оборудованием.

Поручаю правительству не позднее следующего года завершить проектирование новой больницы скорой медицинской помощи в Туле.

Особое внимание уделяем лекарственному обеспечению. Ежегодно мы направляем около 4 миллиардов рублей, чтобы наши льготники получали препараты своевременно. Доступность льготных лекарств, как и в целом уровень здравоохранения в регионе, — лучшие в стране. А по итогам 2025 года Тульская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга качества жизни.

Поручаю правительству и в 2026 году обеспечить всех льготников лекарственными препаратами и медизделиями, не допуская при этом перебоев в обеспечении. В Тульской области мы активно развиваем новые медицинские технологии. Оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь.

В прошлом году в Туле наши медики начали проводить трансплантацию костного мозга. С этого года станет доступна трансплантация печени.

За каждой такой операцией, друзья мои, — спасённая жизнь. И целая семья, которая снова сможет быть вместе.

Также в числе ключевых направлений — работа по укомплектованию учреждений здравоохранения кадрами. В 2025 году штат наших больниц пополнили 660 врачей. Это позволило сделать медицинскую помощь в регионе еще более доступной и качественной. Треть из них — молодые специалисты.

Поддерживаем и опытных докторов, и тех, кто только пришел в профессию: ежемесячные денежные выплаты, предоставление служебного жилья, компенсация аренды жилья. Все меры поддержки медицинских работников будут действовать и в 2026 году.

Сделать медицинскую помощь более доступной, точной и оперативной помогает внедрение цифровых технологий. Благодаря телемедицине мы повышаем доступность узких специалистов. Ведущие областные кардиологи в режиме онлайн консультируют жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из сельских районов. Это стало возможным благодаря 100% охвату фельдшерских пунктов высокоскоростным интернетом. Важный прорыв — внедрение искусственного интеллекта для анализа здоровья пациентов. Это мировой уровень технологий, который помогает спасать жизни.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы укреплять здоровье наших жителей.

Все наши усилия направлены на решение одной задачи, поставленной Президентом — добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в Тульской области достигла 78 лет.

И это, конечно, не должно являться пределом.

создание спортивной инфраструктуры

Здоровье достигается не только лечением, но еще и профилактикой, здоровым образом жизни, физкультурой и спортом.

Поэтому мы строим ФОКи, ледовые арены, площадки, развиваем детско-юношеский и адаптивный спорт. Создаем возможности и активно популяризируем занятия физкультурой и ЗОЖ. В результате, на сегодня почти две трети жителей регулярно занимаются спортом.

У нас есть четкая задача — от детской секции до спорта высших достижений — создавать равные возможности для всех. В 2025 году мы открыли ФОКи в Алексине и Арсеньево. В Туле построили новый бассейн. По всему региону создали 16 спортивных площадок, в том числе инклюзивного типа, капитально отремонтировали 6 больших стадионов и 9 спортзалов.

Мы не сбавляем темп. И в этом году будут отремонтированы полноразмерные футбольные стадионы в Большой Туле, Ефремове, Дубне, Плавске, Болохово.

При строительстве спортивных объектов особое внимание уделяем созданию доступной среды, как внутри объекта, так и снаружи — чтобы обеспечить возможности заниматься адаптивным спортом.

В этом году построим фиджитал-центр в Туле, центр единоборств в Плавске и спортивный зал в поселке Теплое, приступим к строительству новой тренировочной ледовой арены в Туле. Также будут созданы 10 плоскостных спортивных сооружений.

Потребность в развитии спортивной инфраструктуры непосредственно связана с растущим запросом местного населения, запросом на занятия физкультурой и спортом. При этом важно, чтобы объекты спорта становились ближе и доступнее для всех, вне зависимости от места проживания! С этого года в пилотном режиме будет организована доставка детей на тренировки.

Наша цель — вывести спорт на качественно новый уровень, сделать его интересным и доступным для каждой категории граждан.

В числе приоритетных направлений — развитие детско-юношеского спорта. В рамках Комиссии Госсовета по спорту была затронута важная, поддержанная Президентом, тема. Это создание Единой системы школьных спортивных лиг в каждом российском регионе.

Это позволит нашим ребятам раскрыть и максимально реализовать свой спортивный потенциал. Задача амбициозная, непростая, но, безусловно, для нас с вами выполнимая. Уже в сентябре этого года в нашем регионе будет дан старт школьной лиге.

В мае проведем Первый всероссийский Съезд учителей физкультуры, куда пригласим педагогов со всех регионов страны и покажем им лучшие практики.

Особое внимание в регионе уделяется мерам поддержки тренерского состава. Новшеством стало участие области в пилотном проекте программы «Земский тренер». Эта программа будет действовать и в 2026 году.

доступность объектов культуры и досуга

Полноценной жизнь становится тогда, когда досуг отвечает запросу, желаниям человека, когда он приносит в жизнь разнообразие, расширяет кругозор, формирует новые интересы. У жителей должна быть возможность разнообразно провести время всей семьей: сходить в музей, на концерт, с комфортом поехать в путешествие по родному краю, посетить массовые мероприятия, проводимые в регионе.

Мы завершили капитальный ремонт 4 учреждений культуры. Еще 18 — оснастили новыми музыкальными инструментами и оборудованием.

Планы на 2026 год конкретные. Мы завершим ремонт еще 2-х крупных объектов: ДК в Волово и музыкальной школы в Туле. В Заокском районе начнем строительство новой детской школы искусств. Приступим к ремонту еще 7 объектов культуры и создадим 4 модельные библиотеки.

Кроме того, при поддержке федерального центра мы откроем 5 детских культурно-просветительских центров. Они будут работать на базе библиотек и музеев, чтобы наши дети могли развивать свои таланты в современных комфортных условиях.

Отдельно хочу сказать про досуг на селе. Мы меняем подход сегодня.

Сельский Дом культуры не должен быть местом, где жизнь застыла. Мы создаем на их базе настоящие многопрофильные «Культурные хабы».

Идея простая: собрать всё под одной крышей. Здесь будут и спортивные секции, и молодежные пространства, и творческие студии, и, конечно, место для семейного отдыха. При этом они должны быть укомплектованы соответствующими специалистами, а работа действующих клубов должна быть эффективной.

Поручаю Правительству проанализировать деятельность досуговых учреждений и перезагрузить их работу, чтобы они стали центрами для комфортного, интересного и разнопланового семейного отдыха.

Жители небольших населенных пунктов должны иметь такой же доступ к качественному досугу, как и жители городов. Поэтому мы продолжим работу по созданию модульных клубов на селе!

цифровиация

Важной частью досуга в поселке и деревне являются цифровые сервисы и платформы. Доступ в интернет — это доступ к образованию, самореализации, работе, получению государственных услуг.

Поэтому уже поручил Правительству в текущем году разработать и утвердить программу «Доступный интернет 71».

перезагрузка стратегии развития туризма

Тула — третья музейная столица России, и эту позицию, конечно, нужно поддерживать и укреплять. Сейчас в регионе 124 музея, среди которых — 5 федеральных и их филиалы.

У нас активно развивается Музейный квартал. Совсем скоро благодаря поддержке Министерства культуры в историческом центре Тулы откроются филиалы знаменитых федеральных музеев: Бахрушинского, Музея имени Андрея Рублева и Политехнического. Люди это ценят. В прошлом году турпоток в регион приблизился к отметке в 2 миллиона человек.

При этом нам важно, чтобы гости приезжали не только в Тулу, но и узнавали наши малые города. Мы будем расширять календарь событий, развивать креативные индустрии, популяризировать туристические маршруты.

Задача правительства — перезагрузить стратегию развития туризма.

Конечно, культура держится на людях. Мы привлекаем талантливых специалистов в глубинку, чтобы вдохнуть новую жизнь в небольшие города и поселки. Для этого работает и доказала свою эффективность программа «Земский работник культуры». Мы продолжим поддерживать тех, кто хранит наше наследие и создает будущее.

благоустройство

Семья — это не просто один из приоритетов. Это наша ключевая идеология развития. Семье нужны не лозунги. Ей нужны условия: комплексная благоприятная среда — от детской площадки во дворе до комфортного и безопасного района.

Благоустройство, ЖКХ, жильё — мы совершенствуем пространство для жизни: дороги, дворы, общественные территории, капитально ремонтируем дома, повышаем качество коммунальных услуг. Мы уже благоустроили более двух тысяч дворов и двухсот общественных пространств.

В этом году мы планируем также разработать концепцию дальнейшего развития Тульской набережной. Поручаю правительству уже в марте провести первое заседание рабочей группы с привлечением общественности и профессионального сообщества архитекторов, а до конца года представить концепцию и этапность ее реализации.

Наш регион является лауреатом национальной премии по созданию комфортной городской среды. Это высокая оценка, но для нас — это, прежде всего, стимул работать еще лучше. Ради каждой тульской семьи.

Уважаемые жители! Для того, чтобы увеличить количество благоустроенных территорий, я приглашаю вас уже этой весной активнее участвовать в рейтинговом голосовании по отбору наших проектов на Всероссийском конкурсе формирования комфортной городской среды.

Давайте вместе сделаем наш регион красивее!

строительство жилья

Продолжаем строить жилье, причем к этому вопросу подходим тоже комплексно. Наш градостроительный потенциал — более 10 млн квадратных метров, это земельные участки, на которые уже получены градостроительные планы. Для всех застройщиков это сигнал о том, что у нас есть, где строить, а для людей это понимание того, что к нам можно приезжать — здесь есть, где жить!

В 2025 году мы ввели более 1 млн квадратных метров жилья. 325 жителей Щекинского, Киревского, Заокского, Узловского, Белевского районов, Донского и Тулы получили новое жилье. Мы расселили 5300 кв. м аварийного жилья. Сейчас для расселения строятся новые дома в Новомосковске, Донском и Туле.

В 2025 году обеспечено жильем более 530 детей-сирот и мы, конечно же, продолжим эту работу.

Сегодня мы не просто возводим дома, а создаем вокруг всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, скверы, чтобы все было в шаговой доступности.

ремонт коммунальной инфраструктуры

Для каждой семьи важен комфорт в быту. Поэтому модернизируем коммунальную инфраструктуру. В 2025 году построили 7 котельных, в 2026-м построим еще 4 в Узловой и Богородицке. Это тепло в домах наших жителей.

В Донском, Новомосковске, Ясногорском, Одоевском, Узловском и Киреевском районах комплексно обновляем системы водоснабжения. В 2026 году приступим к реконструкции и модернизации водозаборов в Узловой и Липках, продолжим реконструкцию магистральных водоводов в Туле.

Ведем работу по строительству очистных сооружений. Построили в Славном, Арсеньево, Дубне, Воскресенском. В 2026 году введем очистные сооружения в поселках Теплое и Новольвовский, в 2027 — в Суворове, Донском и Киреевске. Реализация названных планов — на контроле правительства Тульской области.

Активно пользуется популярностью программа «Наш район». Здесь особое внимание уделяем сельским населенным пунктам, где проводим комплексные работы по промывке артезианских скважин и установке водонапорных башен. В этом году продолжим работать в Веневском, Кимовском, Ясногорском, Богородицком, Воловском районах и городе Алексине.

В 2025 году мы вошли в тройку лидеров федерального рейтинга по капитальному ремонту. Заменили 178 лифтов, ещё 900 заменим до 2030 года. В 2025 году отремонтировали почти 400 кровель многоквартирных домов.

Мы, безусловно, продолжим развивать наши муниципалитеты. По программе «Наш район», рассчитанной до 2029 года, обустроим уже в этом году 230 км подъездных путей к более, чем 60 сельским населенным пунктам.

В рамках программы реализуем более 2,5 тысяч социально важных проектов: отремонтируем почти 2 тысячи объектов ЖКХ, дымвентканалы, водонапорные башни, контейнерные площадки.

Множество вопросов наших жителей по-прежнему решается благодаря проекту «Народный бюджет». Важно, чтобы реализация этой программы отвечала интересам всех жителей, в том числе и малых населенных пунктов.

Поэтому я уже дал поручение правительству корректировать критерии отбора проектов, чтобы они были справедливыми и понятными для всех жителей.

ремонт и строительство дорог

За последние годы мы почти вдвое увеличили количество отремонтированных дорог. Ежегодно — это порядка 500 километров.

В этом году поручаю правительству отремонтировать более 700 км дорог.

В планах — строительство третьего участка Восточного обхода Тулы, реконструкция трассы «Тула-Новомосковск» и Калужского шоссе.

Большое внимание уделяем мостовым сооружениям. В 2025 году завершены работы по строительству путепровода через железнодорожные пути в Узловой. Это долгожданный и важный инфраструктурный проект для города.

Также в прошлом году реконструировано и отремонтировано 5 мостов на региональных дорогах, до конца следующего года сделаем еще 10 таких объектов.

На местных дорогах завершим в 2026 году реконструкцию Орловского путепровода, а также приступим к реконструкции Привокзального моста в Туле и мостов в Алексине и деревне Борятино Воловского района.

Кроме того, задача правительства и администрации Тулы завершить до 1 ноября 2026 года комплексный ремонт ул. Коминтерна и Красноармейского проспекта.

поддержка и помощь участникам СВО

Друзья! Сегодня крайне важны наша сплоченность, поддержка и, конечно, победный настрой. И я хочу поблагодарить всех: волонтеров, добровольцев, неравнодушных жителей, ответственный бизнес, которые по зову сердца сегодня поддерживают наших бойцов.

Я неоднократно говорил, что все мы с вами стали одной большой волонтерской семьей. Сегодня только зарегистрированных волонтеров — более 110 тысяч человек. Это представители различных поколений и профессиональных сообществ.

Особое значение добровольческая помощь приобрела в условиях проведения специальной военной операции. Тульские волонтёры стали надёжным тылом для наших героев.

Для всех нас поддержка наших участников СВО — безусловнейший приоритет. Мы постоянно находимся на связи с командованием частей, где служат наши земляки. Отправляем то, что нужно бойцам: средства борьбы с дронами, тепловизоры, спецтехнику, дополнительную экипировку, предметы быта, продукты питания и, конечно, письма поддержки.

Наш долг — помогать семьям героев. Наши парни должны знать, что их родные и близкие не остались одни со своими жизненными проблемами, должны знать, что о них заботятся.

Для защитников и их семей в регионе приняты 74 меры социальной поддержки. Это различные выплаты, в том числе на улучшение жилищных условий, социальная, психологическая, правовая помощь, вовлечение в культурную жизнь региона, организация экскурсионных поездок и многое, многое другое.

Уже больше года работает наш центр «Герой 71». По сути, это универсальная площадка, где военнослужащие, ветераны и члены их семей могут в режиме «одного окна» получить психологическую поддержку и консультации в оформлении любых документов. А для предоставления качественной юридической помощи мы создали Юридическое бюро, бесплатные услуги которого востребованы.

Чтобы помощь была рядом, мы открыли в прошлом году филиалы в Алексине, Суворове, Новомосковске, Киреевске и Ефремове. На этом останавливаться тоже не будем.

Поручаю Правительству в этом году организовать удаленные рабочие места сотрудников центра «Герой 71» в каждом муниципалитете.

Отдельное направление работы — помощь в возвращении к мирной жизни и трудоустройстве. Эту задачу решает проект «Герой 71». Он стал для парней площадкой для реализации своего потенциала по 15-ти направлениям и показал высокую востребованность. Проект предоставляет возможности для участников СВО реализовать себя в сельском хозяйстве, работе с молодежью, политике, общественной деятельности, обеспечении безопасности жителей Тульской области и адаптивном спорте.

Однако государственная поддержка — это лишь часть работы. Не менее важна помощь от бизнес-сообщества, ведь именно на рабочих местах многие проводят значительную, основную часть своей жизни. Поэтому все наработанные меры поддержки мы объединили в специальный Стандарт работы работодателей с участниками СВО и их семьями.

В него вошли лучшие современные практики, встроенные в систему управления предприятием: финансовые меры поддержки, помощь в улучшении жилищных условий, организация отдыха и оздоровления работников и членов их семей, программы добровольного медицинского страхования и корпоративные пенсионные программы. Многие работодатели региона уже внедрили эти положения в свою работу, и я рассчитываю, что их примеру последуют и другие.

Мы будем и дальше развивать систему поддержки участников СВО и их семей, а также всех ветеранов боевых действий.

Хочу заверить, что Тульская область была опорой России в прошлом, является ею сегодня и останется таковой в будущем. Мы будем бороться за крепкие семьи, за наши традиции, за сильную область и великую страну!

задачи для членов правительства

Уважаемые коллеги! Конечно, реализация многих проектов стала возможной благодаря серьезной поддержке федерального центра. Впереди много работы: по развитию здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, жилищной, дорожной инфраструктуры, социальной защиты, поддержки населения. Особое внимание необходимо уделить работе транспорта и управляющих компаний.

Поручаю правительству обеспечить максимальное участие региона в федеральных проектах и программах!

Друзья! Все цифры, проекты, планы, о которых я сегодня говорю, имеют одну цель. Тульская область должна быть местом, где хочется жить и растить детей. Где есть достойная работа и уверенность в завтрашнем дне.

Мы с вами живём в регионе, который вся Россия знает по его ратной славе, по труду и по поистине золотым рукам и чутким сердцам наших людей. Людей, которые искренне болеют душой за свою землю.

У нас есть всё для успеха: великая история, уникальное культурное наследие, сильные кадры и мощная, диверсифицированная экономика. И мы просто обязаны не допустить сбоев и отступлений от намеченного пути. Туляки заслужили право на достойную жизнь! Многое сделано, но еще больше сделать предстоит!

Хочу акцентировать внимание на том, обращаясь больше уже к коллегам, что люди — это не только жители. Это наши работодатели!

Губернатора, должностных лиц правительства, глав администраций муниципалитетов, депутатов всех уровней, участников общественных институтов и институтов поддержки. Прошу в своей работе об этом не забывать!

Любое наше слово должно становиться делом, а дело должно приносить ожидаемый результат людям! Не надо ждать указаний сверху, нужно делать, формируя свой опыт решения наболевших вопросов.

национально единство

На тульской земле дружно живут и трудятся десятки национальностей, и в этом — наша сила! Исторически именно сплочённость помогала нам выстоять в любые, самые трудные времена. И очень символично, что 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России.

Впереди — важные события. Выборы в Государственную Думу, целый ряд наших, тульских юбилеев: 880 лет областному центру, 85-летие героической обороны Тулы, 60-летие награждения города Орденом Ленина и, конечно, 50-летие присвоения Туле почетного звания «Город-Герой».

Что нам говорят эти даты? Они — наглядный урок мужества и героизма наших дедов и прадедов, которые добыли Победу на полях сражений Великой Отечественной войны. Сегодня их подвиг повторяют герои Специальной военной операции!

Все мероприятия, посвященные этим событиям, должны быть проведены в регионе на высоком содержательном и организационном уровне!

Дорогие друзья! У страны есть целенаправленный план развития, он определен Президентом. Объединившись вокруг нашего национального лидера — Владимира Владимировича Путина, мы неуклонно ему следуем и непременно вместе добьемся успеха!

Пришло время реанимировать общественные институты. Они должны быть включены в жизнь региона. Хватит сочувствовать, пора активно действовать!

Наша работа — не отчетные графики. Это — новые рабочие места, чтобы у людей был достойный заработок. Это — поддержка бизнеса, чтобы экономика региона росла. Это — дороги, школы, больницы и парки, чтобы жизнь становилась комфортнее и красивее.

Важно помнить: все наши проекты — нацелены на благополучие наших жителей.

Мы взяли курс на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья! И мы с вами этого обязательно добьёмся! И сегодня вместе с вами мы даем старт проекту «Тульская область — территория семейного счастья». Запускаем обратный отсчет.