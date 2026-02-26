Миляев поручил ввести региональную ипотеку для ученых в 2026 году

Об этом он сообщил в ходе Послания жителям.

Губернатор поручил правительству региона внедрить с 2026 года региональную жилищную ипотеку для молодых ученых. И обеспечить выполнение научных исследований по приоритетным направлениям промышленности региона.

«Развитие науки сегодня — крайне важное направление. Это и участие вместе со всей страной в достижении технологического лидерства, и возможности для самореализации нашей молодежи. Мы ставим задачу, чтобы каждый выпускник нашел себя в профессии. И нам уже сейчас есть что предложить», — сказал губернатор.

Сейчас на базе ТулГУ при поддержке Минобрнауки и оружейников из КБП открыта Передовая инженерная школа. В Туле строится «Композитная долина» — масштабный капиталоемкий проект стоимостью 7 млрд рублей. Миляев назвал это инвестициями в науку будущего:

«Наука — это наш задел на десятилетия вперед. Мы уже создаем условия для рождения новых научных школ. Совместно с холдингами „Высокоточные комплексы“ и „Технодинамика“ работаем над проектом Межвузовского оборонного кампуса. Он должен стать уникальным сплавом науки и производства. Здесь будут вестись разработки как для наших оборонных предприятий, так и для гражданской сферы.

Уже видим осязаемые результаты работы нашего научного центра «ТулаТЕХ». Только за 2025 год наши вузы выполнили 470 научно-исследовательских работ на 560 миллионов рублей. Это значит, что идеи наших ученых востребованы, они работают на технологическое лидерство страны».

Развитие научной отрасли позволило нам занять 4-ю позицию в ЦФО по числу молодых исследователей. Их у нас почти две тысячи человек. Ставим себе цель — продолжать наращивать молодежное научное сообщество.

А чтобы молодой ученый остался в науке, он должен чувствовать нашу поддержку. Не на словах, а на деле».



