  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев поручил ввести региональную ипотеку для ученых в 2026 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев поручил ввести региональную ипотеку для ученых в 2026 году

Об этом он сообщил в ходе Послания жителям.

Миляев поручил ввести региональную ипотеку для ученых в 2026 году

Губернатор поручил правительству региона внедрить с 2026 года региональную жилищную ипотеку для молодых ученых. И обеспечить выполнение научных исследований по приоритетным направлениям промышленности региона.

«Развитие науки сегодня — крайне важное направление. Это и участие вместе со всей страной в достижении технологического лидерства, и возможности для самореализации нашей молодежи. Мы ставим задачу, чтобы каждый выпускник нашел себя в профессии. И нам уже сейчас есть что предложить», — сказал губернатор.

Сейчас на базе ТулГУ при поддержке Минобрнауки и оружейников из КБП открыта Передовая инженерная школа. В Туле строится «Композитная долина» — масштабный капиталоемкий проект стоимостью 7 млрд рублей. Миляев назвал это инвестициями в науку будущего:

«Наука — это наш задел на десятилетия вперед. Мы уже создаем условия для рождения новых научных школ. Совместно с холдингами „Высокоточные комплексы“ и „Технодинамика“ работаем над проектом Межвузовского оборонного кампуса. Он должен стать уникальным сплавом науки и производства. Здесь будут вестись разработки как для наших оборонных предприятий, так и для гражданской сферы. 

Уже видим осязаемые результаты работы нашего научного центра «ТулаТЕХ». Только за 2025 год наши вузы выполнили 470 научно-исследовательских работ на 560 миллионов рублей. Это значит, что идеи наших ученых востребованы, они работают на технологическое лидерство страны».

Развитие научной отрасли позволило нам занять 4-ю позицию в ЦФО по числу молодых исследователей. Их у нас почти две тысячи человек. Ставим себе цель — продолжать наращивать молодежное научное сообщество.

А чтобы молодой ученый остался в науке, он должен чувствовать нашу поддержку. Не на словах, а на деле».

 

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 18 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 850 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 596 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 716 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
ипотека ученые наука
Место
Тула
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1195 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 954 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 850 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев: «Беспилотники должны стать привычными помощниками»
Дмитрий Миляев: «Беспилотники должны стать привычными помощниками»
Дмитрий Миляев анонсировал открытие трех новых молодежных центров в Тульской области
Дмитрий Миляев анонсировал открытие трех новых молодежных центров в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.