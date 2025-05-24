В Туле эвакуируют бесхозные автомобили

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы напомнили, что эвакуации подлежат автомобили с признаками бесхозности, которые находятся на территории общего пользования свыше 60 календарных дней с момента выявления.

Признаки брошенного транспорта:

отсутствие на нем регистрационного номера, кузовных узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), стекол и колес, включая сгоревшие,

автомобили находятся в аварийном состоянии (в том числе после пожара) или разукомплектованы,

машины являются местом несанкционированного складирования отходов,

создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы, при этом длительное время находящиеся в недвижимом состоянии.

Бесхоз оформляется актом, который составляет представитель главного управления по территориальному округу. Сначала на машине размещают информационное извещение о необходимости убрать ее. Для выявления владельца администрация сотрудничает с полицией. Если владелец находится, ему выдают решение об эвакуации транспортного средства.

Если в течение месяца собственник машины не объявится и не убирает транспортное средство сам, то на официальном сайте городской администрации публикуется извещение.

Если в течение последующих 30 дней владелец не уберет авто в добровольном порядке, машину эвакуируют принудительно.

Комитет имущественных и земельных отношений признает авто бесхозным и передает его в муниципальную собственность. Машину снимают с учета в ГИБДД и утилизируют, а доходы от утилизации зачисляют в городской бюджет.