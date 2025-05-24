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Отзвенел последний звонок: читатели Myslo делятся фотографиями выпускников

Отзвенел последний звонок: читатели Myslo делятся фотографиями выпускников

Публикуем ваши снимки.

Сегодня, 24 мая, по всей Тульской области отзвенели последние звонки. Выпускников со столь знаменательным событием поздравил губернатор региона Дмитрий Миляев:

— Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с праздником последнего звонка! Это важное событие в жизни каждого из вас — сегодня вы не только прощаетесь со школой, но и начинаете новый путь во взрослый мир.

Позади — яркие школьные годы, но навсегда в памяти и сердце останутся ваши учителя, которые помогали вам на протяжении всего периода обучения. Давали вам знания и ценные советы, делились с вами своим опытом и житейской мудростью. Не забывайте своих педагогов, именно их непростой труд во многом лежит в основе ваших сегодняшних достижений. Пусть приобретенные знания станут для вас опорой по дороге к новым успехам в дальнейшей учебе и в профессии.

Именно вам предстоит развивать мощный потенциал Тульской области, создавать ее будущее. Будьте смелыми, решительными и целеустремленными, с уважением относитесь к истории своей малой родины, частью которой являетесь вы сами. И всегда помните, что здесь — ваш дом, и от вас зависит то, каким он будет.

Желаю вам здоровья, сил, добра и успехов во всех делах!

Читатели Myslo в соцсетях поделились фотографиями счастливых выпускников. Публикуем ваши снимки и поздравляем вас, друзья!

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