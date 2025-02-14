Рынок долгосрочной аренды квартир вырос: сколько стоит снять жилье в Туле?

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Рынок долгосрочной аренды квартир снова оживился. Традиционно он подвержен сезонным колебаниям: осенью спрос высок, в начале зимы он снижается, а сейчас — самое время расти количеству предложений и спросу. За месяц в Туле предложение выросло на 16%.

По мнению специалистов по недвижимости, на объем рынка влияет не только сезон. После лета 2024 года, когда из-за поднятой ключевой ставки ипотека стала неподъемной, долгосрочная аренда жилья «подняла голову» и для многих заменила собой ипотечные кредиты. Плюс — сезонность, вот цифры и растут.

По данным «Авито Недвижимости», в январе 2025 года предложение на платформе по сравнению с прошлым январем выросло на 36% по России.

В Туле предложение квартир, которые предлагают для долгосрочной аренды, выросло на 45% год к году. Наблюдается значительный рост в сегменте студий (+165%), однокомнатных (+49%), двухкомнатных (+40%) и трехкомнатных квартир (+43%).

Растет и спрос. К январю-2024 он увеличился на 21% год к году. Наблюдается значительный рост в сегменте студий (+39%), однокомнатных (+35%) и двухкомнатных квартир (+10%).

Средняя стоимость аренды квартиры на долгий срок в Туле составила 33 тысячи рублей в месяц.

— Российский рынок долгосрочной аренды подвержен сезонным колебаниям: осень традиционно отличается высоким, но плавно снижающимся после пиковых значений спросом на аренду. Предложение в это время постепенно увеличивается, что со временем сказывается на арендных ставках. Поэтому сейчас съем жилья может быть выгоднее, чем квартал назад. Широкий выбор и более низкая стоимость позволяют быстрее найти подходящий вариант. В среднем поиск жилья для долгосрочной аренды занимает 2-3 недели: за это время арендаторы выделяют для себя около 15 вариантов и посещают пять квартир лично, — говорит Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

