Снимать или покупать: туляки стали чаще выбирать аренду квартир вместо ипотеки

Фото Алексея Пирязева

Интерес к долгосрочной аренде недвижимости вырос, а цены не растут.

Эксперты рассказали, как изменился рынок долгосрочной аренды квартир в России по итогам апреля 2025 года. «Авито Недвижимость» говорит о росте интереса на на 9% (сравнение год к году).

По сравнению с апрелем 2024 года количество предлагаемых в аренду квартир выросло на 39%. Студий стало больше на 51%, «однушек» — на 39%, двухкомнатных — на 38%, трехкомнатных — на 35%.

Стоимость долгосрочной аренды квартир в среднем по стране не изменилась, а к ноябрю 2024 года снизилась на 14%.

Средняя цена аренды квартиры в месяц в Туле составила 32 тысячи рублей, однокомнатной квартиры — 30 тысяч.

Для сравнения — в Брянске это 18 тысяч рублей в месяц, в Ярославле — 22 тысячи рублей, Калуге, Воронеже — по 23 тысячи рублей.

Цены на долгосрочную аренду жилья снижаются, считает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

— Если исключить туристические локации, такие как Сочи и Калининград, то за последние полгода наблюдается значительное снижение цен на долгосрочную аренду. Подобный тренд может сохраниться приблизительно до середины лета, когда мы увидим традиционный рост активности арендаторов перед началом учебного и делового сезонов. Сегодня для части покупателей аренда остается альтернативой ипотеке, особенно в крупных городах, где большая доля мобильного населения. Для тех же, кто только планирует снять квартиру, следующие два месяца могут стать оптимальным временем для поиска подходящего объекта.

Ранее Myslo сообщал, что долгосрочная аренда в Туле замедлялась, поскольку аренде свойственна сезонность. Высокий сезон — это август–сентябрь.

— Если в высокий сезон мы сдаем квартиру с первого просмотра, а сейчас некоторые объявления приходится давать несколько месяцев, — коментировала риелтор. — Зато из-за сезонности цены плюс-минус адекватные. Но, вероятнее всего, с высоким сезоном цены снова подрастут.

Аналитика о недвижимости в Туле — здесь.