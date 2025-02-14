  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской
Фото Тульского музейного объединения.

В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской

Ее можно увидеть в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

Блистательная актриса, самобытная художница, супруга знаменитого исполнителя Александра Вертинского Лидия оставила яркий след в искусстве. 

— Прошлый год стал юбилейным для семьи Вертинских. Александру Николаевичу было 135 лет, Лидии Владимировне — 100 лет, а Анастасии Александровне — 80 лет. Эта экспозиция побывала на Кавказе, на Севере и в Центральной России. Некоторые города даже просили продления выставки, — рассказала руководитель Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.

В экспозиции «Лидия Вертинская. Графика» представлено более 50 цветочных натюрмортов и пейзажей, выполненных маслом, акварелью, в смешанной технике. Картины были созданы в 1960-1980-х годах. На некоторых работах можно увидеть личную подпись Лидии Вертинской.

Отдельное место занимает линогравюра. Как рассказали организаторы, этот вид техники Лидия Вертинская любила особенно.

Линогравюра — это ручной вид печатной графики, представляет собой выпуклую гравюру на линолеуме. Она отличается художественной лаконичностью, контрастами черного и белого. В этой технике работали Сальвадор Дали, Борис Кустодиев, Василий Суриков и другие мастера.

— Техника резьбы по линолеуму — весьма сложная, кропотливая, требующая неженских усилий. Я хорошо помню мамины руки, уже ставшие жесткими и грубоватыми, запах печатной краски в доме… Каждая ее работа — это печать из нескольких досок, вырезанных тонкими штихелями. В комнате, где она работала, стоял огромный тяжелый станок с круглым металлическим рычагом, которым мама, как какой-нибудь фрезеровщик на заводе, прижимала тяжеленную плиту пресса, — рассказывает младшая дочь Лидии Владимировны, актриса театра и кино Анастасия Вертинская.

Выставка работает по 9 марта. 6+

Тула, Красноармейский проспект, 16.
Телефон: 8 (4872) 56-09-92.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
Вертинскаяграфика
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хоккеисты АКМ переиграли «Молот» на чужом льду
Хоккеисты АКМ переиграли «Молот» на чужом льду
«Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово»
«Тулица» одержала победу в матче с «Заречье-Одинцово»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.