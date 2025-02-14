В Туле открылась выставка графики актрисы Лидии Вертинской

Фото Тульского музейного объединения.

Ее можно увидеть в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

Блистательная актриса, самобытная художница, супруга знаменитого исполнителя Александра Вертинского Лидия оставила яркий след в искусстве.

— Прошлый год стал юбилейным для семьи Вертинских. Александру Николаевичу было 135 лет, Лидии Владимировне — 100 лет, а Анастасии Александровне — 80 лет. Эта экспозиция побывала на Кавказе, на Севере и в Центральной России. Некоторые города даже просили продления выставки, — рассказала руководитель Благотворительного фонда актеров Лариса Назарова.

В экспозиции «Лидия Вертинская. Графика» представлено более 50 цветочных натюрмортов и пейзажей, выполненных маслом, акварелью, в смешанной технике. Картины были созданы в 1960-1980-х годах. На некоторых работах можно увидеть личную подпись Лидии Вертинской.

Отдельное место занимает линогравюра. Как рассказали организаторы, этот вид техники Лидия Вертинская любила особенно.

Линогравюра — это ручной вид печатной графики, представляет собой выпуклую гравюру на линолеуме. Она отличается художественной лаконичностью, контрастами черного и белого. В этой технике работали Сальвадор Дали, Борис Кустодиев, Василий Суриков и другие мастера.

— Техника резьбы по линолеуму — весьма сложная, кропотливая, требующая неженских усилий. Я хорошо помню мамины руки, уже ставшие жесткими и грубоватыми, запах печатной краски в доме… Каждая ее работа — это печать из нескольких досок, вырезанных тонкими штихелями. В комнате, где она работала, стоял огромный тяжелый станок с круглым металлическим рычагом, которым мама, как какой-нибудь фрезеровщик на заводе, прижимала тяжеленную плиту пресса, — рассказывает младшая дочь Лидии Владимировны, актриса театра и кино Анастасия Вертинская.

Выставка работает по 9 марта. 6+



Тула, Красноармейский проспект, 16.

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