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Число жертв пожара в новомосковском ТЦ выросло до трех
Фото СУ СКР по Тульской области

Число жертв пожара в новомосковском ТЦ выросло до трех

Скончался еще один пострадавший, доставленный в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, скончался третий пострадавший при пожаре в торговых павильонах на улице Первомайской в Новомосковске. Напомним, трое работников одного из предприятий региона были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Известно, что помещение в ТЦ было предоставлено сотрудникам предприятия в качестве временного жилья.

Напомним, 11 февраля на улице Первомайской загорелось подсобное помещение торгового павильона. Всего при пожаре пострадали 4 человека. 

По данному факту СО по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), надзор за ходом и результатами расследования которого осуществляет прокуратура города.

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