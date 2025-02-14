Число жертв пожара в новомосковском ТЦ выросло до трех

Фото СУ СКР по Тульской области

Скончался еще один пострадавший, доставленный в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, скончался третий пострадавший при пожаре в торговых павильонах на улице Первомайской в Новомосковске. Напомним, трое работников одного из предприятий региона были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Известно, что помещение в ТЦ было предоставлено сотрудникам предприятия в качестве временного жилья.

Напомним, 11 февраля на улице Первомайской загорелось подсобное помещение торгового павильона. Всего при пожаре пострадали 4 человека.

По данному факту СО по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), надзор за ходом и результатами расследования которого осуществляет прокуратура города.