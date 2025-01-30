Mini by Concert Hall откроется в помещении клуба Backstage

Фото Алексея Пирязева.

Информация об этом появилась на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте»:

— На весну уже запланировано более 30 мероприятий, — делится Александр Дорогов, владелец клуба Mini by Concert Hall. — Надеемся, что сможем сделать уютное и атмосферное место!

Переговоры об открытии полноформатного клуба на новом месте еще ведутся.

Напомним, что клуб Concert Hall закрылся 10 января 2025 года, хотя известно об этом стало еще в апреле 2024-го.

8 августа 2024 года после неудачных попыток продать помещение со всем оборудованием закрыли клуб Backstage.

Работы по сносу зданий бывшей типографии «Лев Толстой» и Concert Hall уже активно ведутся. На их месте появится новый жилой комплекс «Панорама».