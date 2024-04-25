В Туле на продажу выставлен клуб Backstage

Фото из архива Myslo.ru.

Готовый бизнес — клуб Backstage на сайте бесплатных объявлений выставлен на продажу за 6,5 млн рублей.

Владелец концертной площадки Александр Тарасов отмечает, что она работающая и продается со звуковым, световым, барным оборудованием и LED-экранами.

«Заведение ориентировано на рок-направление, вместимость площадки 800 зрителей. Соцсети с подписчиками и партнерская база будут переданы новому владельцу. Ценность представляет все вместе», – поясняет Александр.

Он напоминает, что клуб располагается в перспективном месте: вокруг ведется активное благоустройство прилегающей территории, а также строительство моста через Упу и пешеходной набережной. Срок завершения работ – осень 2024.

«Ежедневно обращаются партнеры с предложением мероприятий на осень. На весну все уже расписано. Продается по причине отсутствия времени и возможности кропотливо заниматься этим делом, как оно того требует, по причине изменившихся личных обстоятельств», – добавил владелец клуба.