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Клуб Concert Hall на улице Ф. Энгельса закрылся
Фото Алексея Пирязева.

Клуб Concert Hall на улице Ф. Энгельса закрылся

Сообщение об этом появилось на странице площадки в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня концертная площадка Concert Hall выложила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию с пустующей афишей и подписала ее многозначительным многоточием.

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В комментариях завсегдатаи тусовщики-туляки сожалеют об очередной утрате.

Впрочем, о закрытии клуба по адресу ул. Фридриха Энгельса, 70 известно давно. Еще в апреле прошлого года владелец Concert Hall Александр Дорогов подтвердил слухи о переезде площадки.

В разговоре с Myslo Александр рассказал, что больше клуб по старому адресу «работать не будет». Однако новый адрес пока сохранил в секрете.

В комментариях к записи в «ВК» пишут, что Concert Hall откроется вместо клуба Backstage на набережной Дрейера, 54. Клуб закрылся в 2024 году.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 15:36 −1
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Люди
Александр Дорогов
Место
Тулаклуб Concert Hall

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