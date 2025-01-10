Клуб Concert Hall на улице Ф. Энгельса закрылся

Фото Алексея Пирязева.

Сообщение об этом появилось на странице площадки в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня концертная площадка Concert Hall выложила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию с пустующей афишей и подписала ее многозначительным многоточием.

В комментариях завсегдатаи тусовщики-туляки сожалеют об очередной утрате.

Впрочем, о закрытии клуба по адресу ул. Фридриха Энгельса, 70 известно давно. Еще в апреле прошлого года владелец Concert Hall Александр Дорогов подтвердил слухи о переезде площадки.

В разговоре с Myslo Александр рассказал, что больше клуб по старому адресу «работать не будет». Однако новый адрес пока сохранил в секрете.

В комментариях к записи в «ВК» пишут, что Concert Hall откроется вместо клуба Backstage на набережной Дрейера, 54. Клуб закрылся в 2024 году.