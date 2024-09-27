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Как будет выглядеть новый ЖК на ул. Ф. Энгельса, который построят на месте типографии

Как будет выглядеть новый ЖК на ул. Ф. Энгельса, который построят на месте типографии

Утвержден проект ЖК, который построят вместо «Типографии» и Concert Hall.

26 сентября первый замгубернатора Михаил Пантелеев провел заседание Градостроительно-земельного совета. На нем обсудили вопросы жилищного строительства. В частности, было одобрено строительство жилого комплекса «Панорама» на ул. Ф. Энгельса с многоуровневой автостоянкой и благоустройством. 

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Речь идет о территории вокруг дома № 70-а, где раньше находилась типография «Лев Толстой», а потом — культурный центр «Типография», Concert Hall и множество других организаций.

Проектированием занималась иногородняя организация, застройщик — тоже иногородний. По планам здесь возведут 4 высотки с многоуровневой стоянкой, а рядом обустроят сквер за 70 млн рублей, который впоследствии застройщик передаст городу.

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На заседании Градсовета было озвучено, что в дальнейших планах застройщика — расширить улицу Ф. Энгельса на участке от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка. 

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Присутствующая на заседании председатель ТРО «Союз архитекторов России» Вера Гусева отметила, что когда иногородние архитекторы планируют застройку, они должны посоветоваться с местными, получить одобрение с учетом местных особенностей. Проектировщики проекта на это заявили, что этот совет носит рекомендательный характер.

Представители министерства образования резонно заметили, что существующая в этом месте школа (ЦО № 34) будет буквально «зажата» между двух масштабных строек. С одной стороны возводят аквапарк, с другой — ЖК. Застройщик обещал соблюсти все нормы по безопасности и шуму.

Все остальные участники Градсовета проект поддержали и утвердили. 

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В феврале 2024 года стало известно о смене собственника здания на ул. Ф. Энгельса, 70-а. Как сообщил КЦ «Типография», новый владелец — ООО «СЗ „Панорама“». Именно эта организация выслала культурному центру уведомление о выселении, вызвавшее в Туле резонанс.

Вместе с этим появилась и информация, что в этом месте возведут новый жилой комплекс. «Все арендаторы здания ищут новые площади. До октября там не будет ничего», — рассказывал Myslo источник.

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