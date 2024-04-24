  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Владелец Concert Hall прокомментировал слухи о закрытии клуба - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Владелец Concert Hall прокомментировал слухи о закрытии клуба
Фото Алексея Пирязева.

Владелец Concert Hall прокомментировал слухи о закрытии клуба

Напомним, есть информация, что здание на ул. Ф. Энгельса, 70-а собираются сносить.

Владелец Concert Hall Александр Дорогов прокомментировал слухи о закрытии клуба, который находится на ул. Ф. Энгельса, 70-а. Напомнимв феврале 2024 года стало известно о смене собственника здания. Новый владелец — ООО «СЗ „Панорама“». Вместе с этим появилась и информация, что в этом месте возведут новый жилой комплекс.

— Когда закроют Concert Hall? Когда вас снесут? Ну чё, всё, да? Пожалуй, самые распространённые вопросы последнего месяца. Ребят, Concert Hall — это не место, не адрес и не здание — это команда, команда профессионалов, собравшаяся для решения задач со звёздочкой. Команда людей, в каждого из которых я верю ничуть не меньше, чем в себя. Команду нельзя снести или закрыть, а переезд — это всего лишь задача, даже чуть проще уровня, чем со звёздочкой, — написал Дорогов на своей странице «ВКонтакте».

Он заявил, что по старому адресу клуб будет работать до 15 января. А о переезде на новое место расскажет позже.

Какова дальнейшая судьба известного здания в центре города, можно прочитать в нашей специальной статье по ссылке.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 17:54 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клуб Concert Hall
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Глава администрации Новомосковска получил представление прокуратуры за две большие свалки
Глава администрации Новомосковска получил представление прокуратуры за две большие свалки
Из-за халатности чиновников в Туле на ул. Зорге люди живут в аварийном доме
Из-за халатности чиновников в Туле на ул. Зорге люди живут в аварийном доме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.