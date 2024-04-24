Владелец Concert Hall прокомментировал слухи о закрытии клуба

Фото Алексея Пирязева.

Владелец Concert Hall Александр Дорогов прокомментировал слухи о закрытии клуба, который находится на ул. Ф. Энгельса, 70-а. Напомним, в феврале 2024 года стало известно о смене собственника здания. Новый владелец — ООО «СЗ „Панорама“». Вместе с этим появилась и информация, что в этом месте возведут новый жилой комплекс.

— Когда закроют Concert Hall? Когда вас снесут? Ну чё, всё, да? Пожалуй, самые распространённые вопросы последнего месяца. Ребят, Concert Hall — это не место, не адрес и не здание — это команда, команда профессионалов, собравшаяся для решения задач со звёздочкой. Команда людей, в каждого из которых я верю ничуть не меньше, чем в себя. Команду нельзя снести или закрыть, а переезд — это всего лишь задача, даже чуть проще уровня, чем со звёздочкой, — написал Дорогов на своей странице «ВКонтакте».

Он заявил, что по старому адресу клуб будет работать до 15 января. А о переезде на новое место расскажет позже.

Какова дальнейшая судьба известного здания в центре города, можно прочитать в нашей специальной статье по ссылке.