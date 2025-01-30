Областная Дума поддержала ограничения продажи энергетиков

Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 304-ФЗ «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним и о внесении изменения в статью 44 Федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“», вступающим в силу с 1 марта 2025 года, запрещается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических). Предусмотрено также право субъектов Российской Федерации устанавливать запрет на продажу таких напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

— В рамках этих полномочий принятым сегодня законом области такой запрет установлен в нашем регионе с 1 марта 2025 года, — сообщила председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина.

Депутат областной Думы, главный врач Тульской детской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов отметил, что закон правильный и очень важный, особенно в отношении детей.

— Бесконтрольное употребление несовершеннолетними тонизирующих и энергетических напитков может вызывать отрицательный эффект. Содержащиеся в них вещества могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируя возникновение либо обострение заболеваний. Повышенная психостимуляция, вызванная этими веществами, также может приводить к негативному воздействию на формирующуюся нервную систему ребенка, — сказал Дмитрий Викторович.

— Очень важная инициатива, внесенная губернатором. Она получила поддержку на всех комитетах. Это еще один шаг к тому, чтобы Тульская область была территорией здорового образа жизни, — считает председатель областной Думы Андрей Дубровский.