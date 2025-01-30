  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Областная Дума поддержала ограничения продажи энергетиков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Областная Дума поддержала ограничения продажи энергетиков

Областная Дума поддержала ограничения продажи энергетиков

Принят Закон «Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Тульской области».

Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 304-ФЗ «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним и о внесении изменения в статью 44 Федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации“», вступающим в силу с 1 марта 2025 года, запрещается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических). Предусмотрено также право субъектов Российской Федерации устанавливать запрет на продажу таких напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

— В рамках этих полномочий принятым сегодня законом области такой запрет установлен в нашем регионе с 1 марта 2025 года, — сообщила председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина.

Депутат областной Думы, главный врач Тульской детской областной клинической больницы Дмитрий Харитонов отметил, что закон правильный и очень важный, особенно в отношении детей.

— Бесконтрольное употребление несовершеннолетними тонизирующих и энергетических напитков может вызывать отрицательный эффект. Содержащиеся в них вещества могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт, провоцируя возникновение либо обострение заболеваний. Повышенная психостимуляция, вызванная этими веществами, также может приводить к негативному воздействию на формирующуюся нервную систему ребенка, — сказал Дмитрий Викторович.

— Очень важная инициатива, внесенная губернатором. Она получила поддержку на всех комитетах. Это еще один шаг к тому, чтобы Тульская область была территорией здорового образа жизни, — считает председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:37
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульская облдумаэнергетики

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Mini by Concert Hall откроется в помещении клуба Backstage
Mini by Concert Hall откроется в помещении клуба Backstage
В Туле приставы оштрафовали псевдоколлектора на 50 тысяч рублей
В Туле приставы оштрафовали псевдоколлектора на 50 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.