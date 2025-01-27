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Музей Банка России приглашает туляков
Фото тульского отделения Банка России.

Музей Банка России приглашает туляков

Жители и гости региона называют его одним из самых необычных в городе.

В 2024 году здесь прошло более 200 экскурсий, их посетило почти 3000 человек. В музее тульского отделения Банка России можно узнать историю банковского дела, заглянуть в сейф-сундук, сфотографироваться с мешком денег и не только.

В музее собрано свыше 1500 экспонатов, включая большую коллекцию монет, банкнот и ценных бумаг. Посетители увидят первые бумажные деньги России — ассигнации. Любопытно будет взглянуть и на многочисленные дензнаки периода Гражданской войны и первых лет советской власти — «романовки», «керенки», «думки», рубли белого движения, совзнаки и другие.

Также гости музея узнают, как менялось техническое оснащение труда банковских служащих. Воссозданный интерьер кабинета начальника районной конторы банка перенесет в атмосферу середины ХХ века. Здесь можно сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «документы».

На выставки можно прийти как индивидуально, так и с семьей или классом. Отдельные программы есть для школьников. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться на сайте музея Банка России.

Тула, ул. Советская, 88. Уточнить детали можно по телефону (4872) 325-325. Экспозиция работает в будни.

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