К бывшему Центральному рынку подвели новые коммуникации: 24 декабря в районе временно отключат воду

24 декабря в районе пересечения улиц Пирогова и Пушкинской введут в эксплуатацию новый водовод диаметром 500 мм. Напомним, водовод предназначен для будущего ЖК, который строят на территории Центрального рынка.
В связи с этим с 8.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Оборонная, 56,
- ул. Староникитская, 38-б, 38-в,
- ул. Свободы, 17, 19, 24, 25,
- ул. Тимирязева, 2,
- частный сектор по ул. Староникитской от ул. П. Алексеева до ул. Войкова, по ул. Оборонной от ул. П. Алексеева до ул. Войкова.
Адреса выдачи воды в Центральном и Советском округах 24 декабря:
- 9.00-20.00 — ул. Тимирязева, 2 (выдача с автомобилей),
- 9.00-20.00 — ул. Оборонная, 18/Войкова, 6 (выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»),
- 9.00-20.00 — ул. Бундурина, 3, ул. Свободы, 24 (выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»).