К бывшему Центральному рынку подвели новые коммуникации: 24 декабря в районе временно отключат воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

24 декабря в районе пересечения улиц Пирогова и Пушкинской введут в эксплуатацию новый водовод диаметром 500 мм. Напомним, водовод предназначен для будущего ЖК, который строят на территории Центрального рынка.

В связи с этим с 8.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Оборонная, 56,

ул. Староникитская, 38-б, 38-в,

ул. Свободы, 17, 19, 24, 25,

ул. Тимирязева, 2,

частный сектор по ул. Староникитской от ул. П. Алексеева до ул. Войкова, по ул. Оборонной от ул. П. Алексеева до ул. Войкова.

Адреса выдачи воды в Центральном и Советском округах 24 декабря: