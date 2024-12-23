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К бывшему Центральному рынку подвели новые коммуникации: 24 декабря в районе временно отключат воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

К бывшему Центральному рынку подвели новые коммуникации: 24 декабря в районе временно отключат воду

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

24 декабря в районе пересечения улиц Пирогова и Пушкинской введут в эксплуатацию новый водовод диаметром 500 мм. Напомним, водовод предназначен для будущего ЖК, который строят на территории Центрального рынка.

В связи с этим с 8.00 до 19.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, 56,
  • ул. Староникитская, 38-б, 38-в,
  • ул. Свободы, 17, 19, 24, 25,
  • ул. Тимирязева, 2,
  • частный сектор по ул. Староникитской от ул. П. Алексеева до ул. Войкова, по ул. Оборонной от ул. П. Алексеева до ул. Войкова. 

Адреса выдачи воды в Центральном и Советском округах 24 декабря:

  • 9.00-20.00 — ул. Тимирязева, 2 (выдача с автомобилей),
  • 9.00-20.00 — ул. Оборонная, 18/Войкова, 6 (выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»),
  • 9.00-20.00 — ул. Бундурина, 3, ул. Свободы, 24 (выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»).

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