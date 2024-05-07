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«Историю на человейники променяли»: грустный репортаж с пока еще живого Центрального рынка

«Историю на человейники променяли»: грустный репортаж с пока еще живого Центрального рынка

Выслушали продавцов и, конечно, сделали для вас фотографии.

В 2021 году земельный участок, на котором находится Центральный рынок, выкупили бизнесмены из Рязани. Когда-то знаковое для Тулы место, согласно их планам, к 2025 году превратится в жилищный квартал.

Демонтажные работы на рынке начались еще в марте 2023 года, оттолкнув оттуда и без того довольно скромную вереницу покупателей. Но несмотря на это, торговые ряды продолжают работать. Чтобы туляки про это не забывали, над входом в рынок пришлось повесить специальный баннер. 

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«Везде Центральный есть, а в Туле не будет»

Спрятавшись от проливного дождя под навесом, «торгаши», как они себя сами величают, травят байки и безостановочно пьют горячий чай на входе в Центральный рынок. Большая часть из них — пенсионеры. Говорят, закрытие рынка их мало волнует — «и так последние пару лет торговли никакой».

— Конечно, когда узнали, что здесь понастроят высоток, разочарование было. Но у нас же в стране все как делается — неспеша, неторопливо. Так что прямо сейчас нас никто не погонит. Еще год есть как минимум. Другое дело, что клиентов совсем не осталось. Их и так особо не было, а как сносить все начали, так люди и вовсе стороной обходят нас. Приходим сюда по привычке, лясы поточить.

Учитывая отсутствие покупателей, появление журналиста для пенсионеров целое событие, но не самое приятное. Кто-то, увиливая от фотокамеры, советует нам сразу проследовать на котлован, оставшийся после сноса мясного павильона, чтобы «получить там по морде за разные вопросы». Кто-то обвиняет в том, что СМИ не смогли уберечь, прости господи, точку притяжения от «зажравшихся коммерсантов». А кто-то меланхолично рассуждает о том, куда отправится после того, как рынок окончательно прекратит работу:

— Я последние 5 лет здесь торгую, потому что жить на нищенскую пенсию невозможно. Погонят нас всех рано или поздно, и куда мы денемся? Южный рынок или рынок на Фрунзе всех желающих не вместят. Торговать на улицах запрещено. Вот и думайте, что с нами будет через год-два. Как говорится, одни рожки да ножки останутся. А вообще, ситуация странная: во всех городах Центральные рынки есть, только в Туле не будет.

Историю на человейники променяли. Грустно.

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«Мы работаем. Укажите это обязательно!»

Занятно, но чем ближе подходишь к стройплощадке, отгороженной от прилавков профлистом, тем оптимистичнее становятся настроения продавцов. Их бойкие выкрики «примерить чудесную ветровочку или шикарные джинсики» разносятся тут и там. Конечно, у каждого продавца «сердце кровью обливается от происходящего», но паники относительно будущего нет:

— Я 30 лет занимаюсь торговлей, так что выкручусь как-нибудь, — делится тулячка Валентина. — Администрация рынка говорит, что мы до февраля 2025 года можем даже не переживать и спокойно работать. Самое главное, чтобы люди знали, что рынок не закрылся.

А то как понаписали вы в своих газетах, что начали сносить здесь всё, так и ушли клиенты.

Но мы работали, работаем и будем работать. Вы укажите это обязательно!

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Коммерсанты, расположившиеся в павильонах, видят свое будущее в еще более радужных тонах. Говорят, что кроме жилой застройки, по проекту запланировано возведение коммерческих помещений, в которые они в дальнейшем и переедут.

— Я своими глазами видела проект утвержденный: там есть киоски по продаже фруктов и овощей, мясных и молочных продуктов, мини-маркет, цветочные отделы, — рассказывает предприниматель Ольга. — Рынок не умрет, просто шагнет в ногу со временем. Станет более комфортным для посещения, что ли. Так что продолжаем работать в нынешних условиях и ни в коем случае не закрываемся.

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Главные «пострадавшие» 

А больше всего, иронично уверяют продавцы, от грядущего закрытия рынка пострадали бродячие собаки. Животных годами прикармливали в мясном павильоне, и после его сноса они остались с грустным носом:

— На мясных обрезках наели себе ряхи, а сейчас ходят унылые туда-сюда. В беде их не бросаем, стараемся накормить и напоить. Только они от строительного шума стали взбудораженные. Может, их рабочие шугали, когда они по привычке туда пытались пробраться. Стройка же вроде как огорожена, но ворота частенько стоят нараспашку.

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Действительно, на месте демонтажных работ хоть и висит предупреждающая табличка, но вход туда доступен любому желающему. Правда, ненадолго: минут через 10 нас замечает один из рабочих, внешним видом приятно напоминающий питекантропа, и предлагает незамедлительно «свалить с чужой земли»:

— ***, вы что тут, ***, забыли, *****? Хочешь фотать — лезь на крышу и оттуда снимай, ***. А тут в фанеру можно получить — частная территория.

Разумно не тратя время на споры, мы покидаем стройплощадку, проследив, чтобы вход на неё все же закрыли. Докладываем продавцам о том, что помогли соблюсти технику безопасности, и покидаем полупустой рынок, удержавшись от соблазна купить «модную кепку, ну красавец же в ней — жених!».

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Напомним, на месте рынка планируют возвести жилой квартал из 13 домов. 

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По проекту здания встанут в три ряда: первый — 5-этажный, коммерческий, второй — 10-этажные жилые дома, третий — дома в 11 этажей.

Подробнее о проекте можно прочитать по ссылке.

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