«Историю на человейники променяли»: грустный репортаж с пока еще живого Центрального рынка

В 2021 году земельный участок, на котором находится Центральный рынок, выкупили бизнесмены из Рязани. Когда-то знаковое для Тулы место, согласно их планам, к 2025 году превратится в жилищный квартал.

Демонтажные работы на рынке начались еще в марте 2023 года, оттолкнув оттуда и без того довольно скромную вереницу покупателей. Но несмотря на это, торговые ряды продолжают работать. Чтобы туляки про это не забывали, над входом в рынок пришлось повесить специальный баннер.

«Везде Центральный есть, а в Туле не будет»

Спрятавшись от проливного дождя под навесом, «торгаши», как они себя сами величают, травят байки и безостановочно пьют горячий чай на входе в Центральный рынок. Большая часть из них — пенсионеры. Говорят, закрытие рынка их мало волнует — «и так последние пару лет торговли никакой».

— Конечно, когда узнали, что здесь понастроят высоток, разочарование было. Но у нас же в стране все как делается — неспеша, неторопливо. Так что прямо сейчас нас никто не погонит. Еще год есть как минимум. Другое дело, что клиентов совсем не осталось. Их и так особо не было, а как сносить все начали, так люди и вовсе стороной обходят нас. Приходим сюда по привычке, лясы поточить.

Учитывая отсутствие покупателей, появление журналиста для пенсионеров целое событие, но не самое приятное. Кто-то, увиливая от фотокамеры, советует нам сразу проследовать на котлован, оставшийся после сноса мясного павильона, чтобы «получить там по морде за разные вопросы». Кто-то обвиняет в том, что СМИ не смогли уберечь, прости господи, точку притяжения от «зажравшихся коммерсантов». А кто-то меланхолично рассуждает о том, куда отправится после того, как рынок окончательно прекратит работу:

— Я последние 5 лет здесь торгую, потому что жить на нищенскую пенсию невозможно. Погонят нас всех рано или поздно, и куда мы денемся? Южный рынок или рынок на Фрунзе всех желающих не вместят. Торговать на улицах запрещено. Вот и думайте, что с нами будет через год-два. Как говорится, одни рожки да ножки останутся. А вообще, ситуация странная: во всех городах Центральные рынки есть, только в Туле не будет.

Историю на человейники променяли. Грустно.

«Мы работаем. Укажите это обязательно!»

Занятно, но чем ближе подходишь к стройплощадке, отгороженной от прилавков профлистом, тем оптимистичнее становятся настроения продавцов. Их бойкие выкрики «примерить чудесную ветровочку или шикарные джинсики» разносятся тут и там. Конечно, у каждого продавца «сердце кровью обливается от происходящего», но паники относительно будущего нет:

— Я 30 лет занимаюсь торговлей, так что выкручусь как-нибудь, — делится тулячка Валентина. — Администрация рынка говорит, что мы до февраля 2025 года можем даже не переживать и спокойно работать. Самое главное, чтобы люди знали, что рынок не закрылся.

А то как понаписали вы в своих газетах, что начали сносить здесь всё, так и ушли клиенты.

Но мы работали, работаем и будем работать. Вы укажите это обязательно!

Коммерсанты, расположившиеся в павильонах, видят свое будущее в еще более радужных тонах. Говорят, что кроме жилой застройки, по проекту запланировано возведение коммерческих помещений, в которые они в дальнейшем и переедут.

— Я своими глазами видела проект утвержденный: там есть киоски по продаже фруктов и овощей, мясных и молочных продуктов, мини-маркет, цветочные отделы, — рассказывает предприниматель Ольга. — Рынок не умрет, просто шагнет в ногу со временем. Станет более комфортным для посещения, что ли. Так что продолжаем работать в нынешних условиях и ни в коем случае не закрываемся.

Главные «пострадавшие»

А больше всего, иронично уверяют продавцы, от грядущего закрытия рынка пострадали бродячие собаки. Животных годами прикармливали в мясном павильоне, и после его сноса они остались с грустным носом:

— На мясных обрезках наели себе ряхи, а сейчас ходят унылые туда-сюда. В беде их не бросаем, стараемся накормить и напоить. Только они от строительного шума стали взбудораженные. Может, их рабочие шугали, когда они по привычке туда пытались пробраться. Стройка же вроде как огорожена, но ворота частенько стоят нараспашку.

Действительно, на месте демонтажных работ хоть и висит предупреждающая табличка, но вход туда доступен любому желающему. Правда, ненадолго: минут через 10 нас замечает один из рабочих, внешним видом приятно напоминающий питекантропа, и предлагает незамедлительно «свалить с чужой земли»:

— ***, вы что тут, ***, забыли, *****? Хочешь фотать — лезь на крышу и оттуда снимай, ***. А тут в фанеру можно получить — частная территория.

Разумно не тратя время на споры, мы покидаем стройплощадку, проследив, чтобы вход на неё все же закрыли. Докладываем продавцам о том, что помогли соблюсти технику безопасности, и покидаем полупустой рынок, удержавшись от соблазна купить «модную кепку, ну красавец же в ней — жених!».

Напомним, на месте рынка планируют возвести жилой квартал из 13 домов.

По проекту здания встанут в три ряда: первый — 5-этажный, коммерческий, второй — 10-этажные жилые дома, третий — дома в 11 этажей.

Подробнее о проекте можно прочитать по ссылке.