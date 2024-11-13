Работу тульского Центрального рынка продлили до 15 января

Фото Артема Жильцова.

Об этом очень просили арендаторы, и руководство вместе с застройщиком территории пошло им навстречу.

«Пока торгуем!» — сообщили в редакцию Myslo продавцы с Центрального рынка. Ранее в СМИ появились сообщения, что рынок закроют 2 декабря.

О том, действительно ли торговлю пока не закрывают, Myslo узнал у администрации рынка.

— Рынок работает вплоть до 31 декабря, потом и на каникулах — до 15 января, — сообщили в администрации. — Единственное, с чем пока не определились, это с графиком работы на новогодних праздниках. Ближе к Новому году все решится.

Решение продлить работу рынка еще на два месяца приняли после многочисленных обращений арендаторов, рассказала секретарь Анна Подшибякина. Управляющий Андрей Тымчук пошел им навстречу, с застройщиком договорились о переносе сроков.

После 15 января торговцы уже точно покинут территорию рынка, отправившись «в свободное плавание». Организованно мест им никто нигде не предоставляет, поэтому переедут туда, где найдут подходящую для себя аренду.

В 2021 году земельный участок, на котором находится Центральный рынок, выкупили бизнесмены из Рязани. Когда-то знаковое для Тулы место к 2025 году превратится в жилищный квартал «Таланты».

Подробнее о проекте — по ссылке.