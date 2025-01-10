Тула в смартфоне: как работает новое приложение для оплаты парковок RuParking

Фото Алексея Пирязева

Myslo протестировал все тульские «приложения для жизни». Сегодня расскажем о новом парковочном сервисе.

С 9 января в Туле заработало новое приложение для оплаты парковок -RuParking заменил привычные тулякам «Горпарковки». Скачали, посмотрели, делимся!

RuParking

Скачать: для Android, для iOS

Сайт: тула-паркинг

Оценка App Store: 4,8 (10,5 тыс., большинство — пятерки)

Оценка Google Play: 4,3 (3,52 тыс., большинство — пятерки и единицы)

Последнее обновление: Android — 17 окт. 2024 г., iOS — 31 окт. 2024 г.

О приложении от разработчика: «RuParking — приложение для поиска и оплаты парковки. Находите доступные парковки на карте вашего города. Паркуйтесь, оплачивайте парковку в два клика. Досрочно останавливайте парковку и возвращайте неиспользованные деньги. Получайте уведомление об окончании оплаченного времени. Продлевайте парковку на новый срок.

Приложение позволяет: быстро найти ближайшую парковку; получать дополнительную информацию о парковках (название, адрес, стоимость, вместимость и др.); управлять парковкой (начинать, продлевать и завершать парковочную сессию); находить парковки разных типов; оплачивать парковку; пополнять личный парковочный счет».

Что по функционалу. При открытии приложения вам предлагают выбрать город и заполнить профиль. В последующем, открывая RuParking, вы сразу видите карту с вашей геолокацией. Это плюс. Тут же — варианты парковок уже с ценой.

В приложении есть возможность выбрать удобную парковку и сразу построить маршрут до нее. Покажут карту, маршрут и сколько ехать. Удобно!

Профиль. Сюда можно добавить свой автомобиль. Достаточно вписать госномер, но если добавить номер свидетельства о регистрации, приложение обещает показывать вам еще и ваши штрафы. Это плюс!

Также в профиле можно увидеть текущий баланс, историю операций, льготы и абонементы. Абонементы есть разные: от одного рабочего дня до трех месяцев.

1 рабочий день — 135 руб., 7 дней — 600 рублей, 1 месяц — 2250 рублей, 3 мес. — 6000 руб.

Несомненный плюс — возможность оплаты по СБП, которая работает корректно.

Отзывы пользователей (авторская орфография и пунктуация сохранены; отметим, что для Тулы приложение новое, поэтому отзывы в большинстве своем из других городов).

« Яблочники »:

vasilisamaki : «Только установила, но уже выбесило. Приложение отвратительное! Почему нельзя сделать выбор времени ручным вводом?! Я паркуюсь в разных зонах, по несколько раз за день, всегда постоплата. Выбирать время парковки ползунком дико неудобно! Вбить время руками куда быстрее! Надеюсь, это будет исправлено в будущем».

Отключите кроссфейдинг : «Постоянно слетает оплата. Неадекватно работает основная функция — оплата парковки. Оплата реализована только по карте, нет СБП (СБП значительно удобнее). Сама процедура оплаты лично у меня слетала, наверное, раз 5-8, сбился со счету. Хотел уже найти постомат, но не нашел, поэтому вынужден был возиться с этим приложением».

pr1kol78 : «Добавьте эфир активности, чтобы можно было всегда видеть в динамическом острове через сколько минут закончится парковка».

« Андроидоносцы »:

Лев Чечкин: «Шустро работает, почти всё устраивает, но есть пара замечаний. 1) Хотелось бы добавить тёмную тему. 2) Выбор времени парковки сделать не бегунком, а добавить ручной ввод. 3) Возможность поминутной оплаты. 4) Возможность исправить положение парковки после оплаты (если возможно) бывает пальцем тыкаю на противоположную сторону улицы и замечаю уже после оплаты».

Илья Юдин : «Пользоваться ползунком при выборе времени максимального не удобно, сделайте ввод времени через клавиатуру. Если заблокировать экран, то после разблокировки слетает установленное время. Нельзя выбрать время поминутно. Уведомления разом прочитать нельзя. Почему бы не сделать выбор темы: темный, светлый. Короче отвратительно стало».

Andrus Answer : «UI/UX дизайн на уровне представления заказчика о красоте. Каждый ответ на комментарии — банальная отписка. Приложение одного человека, сляпанное на коленке. Городские власти уродуют всё к чему прикасаются, и приложение на заказ ровно под стать. Не нужно вопросов: „Что не так?“ Да всё не так, открывайте сбер, тбанк, т2, Билайн, магнит, неужели сложно хотя бы подглядеть у других разработчиков».

Андрей : «Я авторизовался, указав почту и номер телефона. На кой-черт при смене города мне нужно это подтверждать звонком на мой номер телефона? Для чего каждому городу присваивать отдельный кошелек и пополнять его? Блин, я езжу по разных городам и должен пополнять счёт отдельно по каждой локации?»

Мнение редакции. В Туле приложение запустилось лишь 9 января, поэтому для серьезных тестов нужно время. На первый взгляд, работает отлично, дизайн и функции интуитивно понятны. RuParking смело можно назвать приложением для жизни.

А вы пробовали новое приложение? Как вам? Завтра расскажем о других тульских сервисах.