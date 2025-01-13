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Тула в смартфоне: как работает приложение VisitTula
Фото Алексея Пирязева

Тула в смартфоне: как работает приложение VisitTula

Myslo протестировал все тульские «приложения для жизни». Сегодня расскажем о местном сервисе для туляков.

Недавно мы тестировали парковочное приложение RuParking, потом «Умный транспорт» и «Арсенал71». Сегодня на очереди — навигатор для туристов VisitTula. 

VisitTula

Скачать: для Android: Google Play, AppGalery, RuStore, для iOS

Сайт: visittula.com

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Оценка App Store: 4,2 (всего 18)
Оценка Google Play: нет оценок и отзывов

Последнее обновление: декабрь, 2024 г.

О приложении: Это своеобразный путеводитель по Тульской области для туристов (преимущественно) и не только. 

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«Вы всегда будете в курсе самых интересных событий региона, сможете построить собственный маршрут путешествий, найти любой объект на карте, купить электронный билет в музеи и на концертные площадки. При этом электронный билет сохраняется в приложении — достаточно предъявить его на мобильном устройстве при входе в музей или на концерт. Кроме того, регистрация в приложении позволит пользователю получать скидки и бонусы у партнёров программы лояльности. 

В новой версии появилась возможность прослушать аудиогид в самом приложении, а также оставить свой отзыв о любом туристическом объекте и выставить ему оценку.

Visit Tula знакомит с достопримечательностями Тульского края, а также рассказывает о предстоящих событиях: выставках, концертах, фестивалях, культурных мероприятиях. С помощью интерактивной карты пользователь может составлять персональный маршрут, отправлять заявки на бронирование экскурсий, просматривать и добавлять в личный кабинет интересные события.

Кроме того, в приложении можно найти и другую полезную информацию: зоны парковок, места расположения туристско-информационных центров, вокзалов, автостанций, гостиниц, пунктов питания, проката велосипедов, электросамокатов и коньков, определить зоны Wi-Fi и многое другое.

Приложение доступно в двух версиях — на русском и английском языках».

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Что по функционалу:

VisitTula сочетает базу данных тульских достопримечательностей и афишу событий. На главной — четыре основных раздела: «Куда пойти», «Где поесть», «Чем заняться» и «Где жить». Годно! Всё, что нужно туристу, имеется. Удобно, что все локации можно отобразить списком и на карте, выбрать ближайшие. Тут же из карточки можно позвонить в музей, отель или кафешку или забронировать столик, не выходя за пределы приложения. Фотографии яркие, а информация о локациях исчерпывающая. 

В разделе «Маршруты» — внушительный список уже готовых маршрутов с подробным описанием, картой, рассказом обо всех точках и примерной длительностью прогулки (пешей или автомобильной). Понравившийся маршрут можно пометить звездочкой, и он добавится в избранное.

Есть и конструктор маршрутов: выбираешь параметры, приложение выдает тебе подходящий результат. По сути, это просто фильтры для имеющихся в базе маршрутов. Мы попросили составить нам маршрут по Туле, не более 2 дней для пары без ограничений по возрасту. Вид отдыха указали как «культурно-познавательный туризм». VisitTula предложил по нашим запросам «Тульскую классику» из 10 пунктов, включая Ясную Поляну. Неплохо, спасибо! 

 photo_2025-01-10_14-11-39 (2).jpgphoto_2025-01-10_14-11-39.jpg

Раздел «События» наполнен. Можно смотреть с календарем и списком. Информации о каждом событии — более чем достаточно.

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То же — в рубриках «Где поесть», «Где жить» и «Чем заняться».

Радует наличие поиска по приложению. Можно не блуждать по классификаторам, а сразу ввести название (или даже его часть) ресторана или музея.

Но обнаружили и нестыковки. Правда, все закончилось хорошо. 

Мини-статьи с тематическими подборками, расположенные в разделе «Самое интересное», не порадовали: множество орфографических ошибок и изобилие штампов и оборотов типа «не только, но и…», «является жемчужиной Тульского края», «незабываемая атмосфера» и т. д. 

А еще мы обнаружили в одной из статей упоминание музея, которого не существует:

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Мы запросили информацию в минкульте — ну вдруг мы правда пропустили открытие такого интересного музея? Там признались, что это действительно ошибка, и исправили ее — и на сайте, и в приложении.

Мы тестировали VisitTula в пятницу, 10 января. Приложение все еще приглашало туристов поставить автомобили на парковку на улице Союзной, которая давно закрыта, а оплатить ее в приложении «Горпарковки», которое уже тоже не работает.

photo_2025-01-10_13-47-01.jpg

Однако в выходные информацию в нем обновили. Здорово, что исправились!

В профиле пользователя тоже кое-чего мы не поняли. Сервис предлагает зарегистрироваться. Нужно вписать имя, фамилию и телефон и нажать галку об ознакомлении с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности. Сделали, но регистрации не случилось. Как можно неверно заполнить форму из трех строк, не поняли.

photo_2025-01-10_11-33-22 (2).jpgphoto_2025-01-10_11-33-20.jpg

У приложения есть свой чат-бот, где гостям вежливо отвечает Тульский Гриша. Но, как мы поняли, без особой конкретики:

photo_2025-01-10_11-39-31.jpg
 

На вопрос о конкретном мероприятии Гриша направил нас в раздел общепита, да и ознакомительное меню команд для бота отправил «задним числом» вместе с ответом.

Отзывы пользователей (авторская орфография и пунктуация сохранены; отметим, что сообщения старые):

Лер Марк: «Ну такое. Очень странная подборка достопримечательностей, особенно в области. В Ефремове предлагают к просмотру 2 храма, построенных в отвратительной архитектуре 5-10 лет назад, а также какой-то ущербный спорткомплекс. А в Кимовске какой-то новый кинотеатр. Авторы, вы действительно думаете, что туристам это интересно? Ну или вот Крапивна. Единственной точкой на карте является местный краеведческий музей. А как же Никольский собор, визитная карточка города, дом Пряничникова и здание полицейского управления?»

Наталья: «Классное приложение, но почему нет возможности составить маршрут? Скачала ради этого. На сайте нельзя зарегистрироваться, чтобы синхронизировать информацию между аккаунтам на сайте и в приложении. Очень не хватает таких функций».

Whiskey Blues: «Полезно. Всё в одном месте, удобно и информативно. Спасибо, помогло познавательно и с пользой провести свободное время коммандировки в Тулу».

Мнение редакции. Красиво, удобно. Информацию неплохо было бы обновлять чуть шустрее, а статьи доверять грамотным проверенным авторам. Тем не менее VisitTula вполне заслуживает звание приложения для жизни. 
 

Пользовались хоть раз? Пишите в комментариях!

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