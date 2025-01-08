С 9 января парковку в Туле нужно будет оплачивать по-новому

Рассказываем, какое приложение нужно скачать на ваш мобильный.

С 9 января 2025 года парковочное пространство Тулы переходит на использование мобильного приложения RuParking и сайта tula-parking.ru. Ранее установленное мобильное приложение «Горпарковки» перестанет функционировать. Кроме того, меняется номер для оплаты через СМС (7878 вместо 9878).

В новой версии мобильного приложения сохранится ранее имеющийся функционал, а также будут добавлены дополнительные возможности для пользователей:

оплата парковки через СБП,

получение информации о штрафе с возможностью просмотра фотоматериала нарушения в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении,

исправление до конца текущих суток ошибки в государственном номере транспортного средства или тарифной зоне, за которые произведена оплата.

Скачать новую версию мобильного приложения и пройти процедуру восстановления пароля от личного кабинета можно уже сейчас. Работать приложение RuParking начнет с 9 января 2025 года. Ранее оно будет недоступно в целях недопущения ошибок в системе. В личном кабинете пользователя парковки сохранится информация о балансе, транспортных средствах, абонементах, парковочных разрешениях.

Скачать бесплатное мобильное приложение RuParking можно в магазинах приложений App Store и Google Play.

По всем вопросам, связанным с работой платных парковок и переходом на мобильное приложение RuParking, можно обращаться в единый контактный центр по телефону 8 800 301-01-32 или по электронной почте [email protected].