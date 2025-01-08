  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 9 января парковку в Туле нужно будет оплачивать по-новому - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 9 января парковку в Туле нужно будет оплачивать по-новому

С 9 января парковку в Туле нужно будет оплачивать по-новому

Рассказываем, какое приложение нужно скачать на ваш мобильный.

С 9 января 2025 года парковочное пространство Тулы переходит на использование мобильного приложения RuParking и сайта tula-parking.ru. Ранее установленное мобильное приложение «Горпарковки» перестанет функционировать. Кроме того, меняется номер для оплаты через СМС (7878 вместо 9878).

В новой версии мобильного приложения сохранится ранее имеющийся функционал, а также будут добавлены дополнительные возможности для пользователей:

  • оплата парковки через СБП, 
  • получение информации о штрафе с возможностью просмотра фотоматериала нарушения в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении,
  • исправление до конца текущих суток ошибки в государственном номере транспортного средства или тарифной зоне, за которые произведена оплата.

Скачать новую версию мобильного приложения и пройти процедуру восстановления пароля от личного кабинета можно уже сейчас. Работать приложение RuParking начнет с 9 января 2025 года. Ранее оно будет недоступно в целях недопущения ошибок в системе. В личном кабинете пользователя парковки сохранится информация о балансе, транспортных средствах, абонементах, парковочных разрешениях.

photo_2024-12-26_15-34-14.jpg

Скачать бесплатное мобильное приложение RuParking можно в магазинах приложений App Store и Google Play. 

По всем вопросам, связанным с работой платных парковок и переходом на мобильное приложение RuParking, можно обращаться в единый контактный центр по телефону 8 800 301-01-32 или по электронной почте [email protected].

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:59 0
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Центральную Россию пришло атлантическое тепло
В Центральную Россию пришло атлантическое тепло
ФСБ предупреждает туляков об участившихся случаях мошенничества
ФСБ предупреждает туляков об участившихся случаях мошенничества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.