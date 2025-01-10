В Тульской области осудили троих родственников, обманувших продавца быков на 1 млн рублей

Фото Артёма Жильцова

Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и отправил в колонию общего режима.

Щекинским межрайонным судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении трёх родственников по фамилии Осеян, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

Установлено, что преступная схема была придумана в 2022 году: коммерсант, занимающийся куплей-продажей крупного рогатого скота, решил занизить вес покупаемых животных для снижения их стоимости. К реализаци плана он привлёк своего родственника и водителя тягача Renault. Замысел состоял в следующем: в прицеп, предназначенный для перевозки коров и быков, помещались заполненные водой ёмкости.

Во время сделки, после определения веса транспортного средства, но перед погрузкой животных, вода сливалась, за счёт этого возникала разница в весе, а аферисты предлагали добросовестным продавцам, не знавшим о проведенных манипуляциях, вернуть часть денег, ранее уплаченных за оказавшихся слишком «худосочными» быков.

Жертвой обмана стал фермер из Калужской области, разместивший в интернете объявление о продаже стада из 25 быков. Чтобы разыграть из себя добросовестных покупателей, родственники перевели на его счёт 4,2 млн рублей.

При повторном взвешивании потерпевший обратил внимание, что вес погруженных в кузов быков значительно меньше того, на который он рассчитывал. Мошенники настаивали на достоверности результата взвешивания и даже предложили произвести контрольные замеры на скотобойне в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Установленные там весы преступники заранее «отрегулировали» так, чтобы они показывали заниженное значение.

После подстроенной проверки продавец вернул мошенникам почти 1,1 млн рублей. Все трое злоумышленников признали свою вину. Суд приговорил их к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 1 года и 9 месяцев до 2 лет.