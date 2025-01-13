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Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС
Фото Алексея Пирязева.

Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС

Myslo протестировал все тульские «приложения для жизни». Сегодня расскажем о местном сервисе для туляков.

Недавно мы тестировали парковочное приложение RuParking, потом «Умный транспорт», «Арсенал71» и VisitTula. Сегодня на очереди — МЧС.

МЧС

Скачать: RuStoreGoogle PlayApp Store

Оценка RuStore: 3,8 (всего 1,2 тысячи)
Оценка Google Play: нет оценок и отзывов

Последнее обновление: Android и iOS — 20 авг. 2024 г.

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О приложении от разработчиков: «Приложение позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Для связи с экстренными оперативными службами можно воспользоваться функцией быстрого набора телефона „112“ или отправить СМС сообщение, содержащее координаты своего местоположения. Приложение позволяет получать push-сообщения с важной и экстренной информацией сразу по нескольким регионам.

В разделе «Карта» реализована возможность определения координат своего местоположения, которые можно передать экстренным оперативным службам или близким. В разделе «Памятки» вы сможете найти краткие инструкции, находящиеся всегда под рукой, с четкой последовательностью действий и правил поведения в экстренной ситуации, тесты, позволяющие проверить знания о действиях в чрезвычайных ситуациях».

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Что по функционалу. Приложение общероссийское, для использования на территории Тульской области нужно выбрать свой регион и включить геолокацию.

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Основные разделы приложения (кроме главной): «Сообщения» (сюда приходят уведомления о непогоде), «Памятки» (правила поведения на все случаи жизни + тесты для проверки собственных знаний), «Карта» (можно узнать свои координаты и передать их спасателям или кому-то еще), SOS — звонок или СМС в службу спасения. 

Отдельное слово о памятках. Их много, все разделены по типам ситуаций. Актуалочка — раздел «Гражданская оборона». Там мы нашли, как действовать при звуках сирены, порядок действий при воздушной тревоге. Что делать при оповещении «Опасность БПЛА» — информации нет, хотя оповещения такие в Телеграм приходят. В том же классификаторе нашли раздел «Защитные сооружения ГО». Думаем: «Ага! Вот где карта с адресами, о которой все грезят с тех пор, как на тульских подъездах повесили таблички со словом „Убежище“!» Ан нет: ни карты, ни списка, только общие принципы организации защитных сооружений. 

Отзывы пользователей (авторская орфография и пунктуация сохранены):

Марина: Постоянно висит значок не прочитанных оповещений. Исчезает только после перезагрузки.

Оксана: Скачала. Виснет постоянно. Ничего не открывается. Удалила. Скачала заново. Посмотрим, как работать будет. Оповещения не приходят

Александр: Большой вес приложения.

Мнение редакции. Простое, понятное. Памятки очень понравятся и запомнятся детям, да и взрослым не грех проштудировать. Не совсем ясна уникальность других сервисов. Позвонить в службу спасения можно и по телефону, а если нет связи или он разрядился, то и приложение не откроется. Сообщения о неблагоприятных погодных условиях и опасности дронов нам тоже присылают и в Телеграм, и в СМС. Тем не менее сервис от МЧС заслуживает того, чтобы называться приложением для жизни.

 

Пользовались приложением? Есть замечания? Делитесь в комментариях!

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