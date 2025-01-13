Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС

Недавно мы тестировали парковочное приложение RuParking, потом «Умный транспорт», «Арсенал71» и VisitTula. Сегодня на очереди — МЧС.

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Оценка RuStore: 3,8 (всего 1,2 тысячи)

Оценка Google Play: нет оценок и отзывов

Последнее обновление: Android и iOS — 20 авг. 2024 г.

О приложении от разработчиков: «Приложение позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Для связи с экстренными оперативными службами можно воспользоваться функцией быстрого набора телефона „112“ или отправить СМС сообщение, содержащее координаты своего местоположения. Приложение позволяет получать push-сообщения с важной и экстренной информацией сразу по нескольким регионам.

В разделе «Карта» реализована возможность определения координат своего местоположения, которые можно передать экстренным оперативным службам или близким. В разделе «Памятки» вы сможете найти краткие инструкции, находящиеся всегда под рукой, с четкой последовательностью действий и правил поведения в экстренной ситуации, тесты, позволяющие проверить знания о действиях в чрезвычайных ситуациях».

Что по функционалу. Приложение общероссийское, для использования на территории Тульской области нужно выбрать свой регион и включить геолокацию.

Основные разделы приложения (кроме главной): «Сообщения» (сюда приходят уведомления о непогоде), «Памятки» (правила поведения на все случаи жизни + тесты для проверки собственных знаний), «Карта» (можно узнать свои координаты и передать их спасателям или кому-то еще), SOS — звонок или СМС в службу спасения.