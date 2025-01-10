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Синоптики: настоящей зимы уже не будет
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: настоящей зимы уже не будет

По предварительным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха будет на 5 градусов теплее нормы.

На большей части нашей страны сейчас на 4-9 градусов теплее положенного, а местами даже на 12 градусов. К примеру, в Москве первая декада января оказалась почти на 5 градусов выше нормы.

В ближайшее время ситуация особо не изменится. И по предварительным оценкам синоптиков погодного центра «Фобос», настоящей зимы уже не будет. 

По краткосрочному прогнозу, ожидаются небольшие снегопады и слабое похолодание на следующей неделе. Но в результате переноса теплых воздушных масс атлантического происхождениях в Центральной России сугробов практически не останется.

До конца сезона средняя температура воздуха будет на пять градусов теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме.

— Впрочем, конечно же, это не отменяет её морозных и снежных накатов с зимними сюрпризами, которые тем не менее не сумеют кардинально изменить ситуацию в воздушном океане. Да и рассчитывать на обильное количество осадков, а значит, и серьёзные сугробы, не стоит, — прогнозируют синоптики.

Кроме того, старт весны−2025 тоже будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4° выше нормы, в апреле — на 3°.

Это всё указывает на высокую вероятность преждевременного наступления весны — то есть раньше 21 марта.

Снежный покров сойдет уже к началу апреля.

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Фотограф:
сегодня, в 17:58 0
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