Угадай: рецепт от похмелья или бредовая выдумка?

Народное средство от похмелья или бред? Пройдите тест, который ни в коем случае нельзя применять на практике. Как минимум только узнав правильные ответы.
И помните: есть лишь один 100-процентный способ избежать похмелья — не пить!
Предлагаем самый актуальный тест к 1 января.
Народное средство от похмелья или бред? Пройдите тест, который ни в коем случае нельзя применять на практике. Как минимум только узнав правильные ответы.
И помните: есть лишь один 100-процентный способ избежать похмелья — не пить!
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