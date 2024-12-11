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Угадай: рецепт от похмелья или бредовая выдумка?

Угадай: рецепт от похмелья или бредовая выдумка?

Предлагаем самый актуальный тест к 1 января.

Народное средство от похмелья или бред? Пройдите тест, который ни в коем случае нельзя применять на практике. Как минимум только узнав правильные ответы.

И помните: есть лишь один 100-процентный способ избежать похмелья — не пить!

 

Пройти тест

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