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В новогоднюю ночь тульское небо украсило северное сияние
Фото t.me/chp_tula

В новогоднюю ночь тульское небо украсило северное сияние

Ночью землю накрыла мощная магнитная буря.

Северное сияние вместо фейерверков украсило небо в средней полосе России. вечером 31 декабря. Розовые всполохи в небе заметили жители Тверской, Тульской и Ярославской областей. 

Напомним, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в последние два дня 2024 года на Солнце было зафиксировано более 20 мощных вспышек. Из-за них Землю накрыла мощная магнитная буря. Её пик пришелся с 18.00 до 22.00 31 декабря (почти 7 баллов из 9 возможных).

Ожидается, что геомагнитный фон полностью стабилизируется к 14.00 1 января.

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