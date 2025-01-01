В новогоднюю ночь тульское небо украсило северное сияние

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Северное сияние вместо фейерверков украсило небо в средней полосе России. вечером 31 декабря. Розовые всполохи в небе заметили жители Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Напомним, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в последние два дня 2024 года на Солнце было зафиксировано более 20 мощных вспышек. Из-за них Землю накрыла мощная магнитная буря. Её пик пришелся с 18.00 до 22.00 31 декабря (почти 7 баллов из 9 возможных).

Ожидается, что геомагнитный фон полностью стабилизируется к 14.00 1 января.