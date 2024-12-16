  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч»
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч»

Заведение закрыто за антисанитарию.

В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч», которое расположено на Красноармейском проспекте, 1. В заведении были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Напомним, ранее в кафе с проверкой пришли специалисты Роспотребнадзора после того, как один из посетителей подхватил острую кишечную инфекцию.

Было установлено, что

  • заведение работает без помещения для обработки овощей,
  • там отсутствует достаточное количество моечных ванн, 
  • нет условий для санитарной обработки яиц,
  • складские и подсобные помещения не содержатся в чистоте, не подвергаются санитарной обработке по мере загрязнения,
  • уборка проводится несвоевременно,
  • уборочный инвентарь хранится хаотично и не имеет маркировки,
  • сбор отходов осуществляется в емкости, не имеющие крышек,
  • на скоропортящихся продуктах отсутствует маркировка о дате изготовления, сроках годности и условиях хранения продукции.

Роспотребнадзор обратился в суд. В итоге деятельность кафе приостановили на 60 суток.

filQlJfQNbE.jpg

Руководству разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор поручил проработать возможность смягчения кредитных условий для пострадавших от застройщика «Ё-Хаус»
Губернатор поручил проработать возможность смягчения кредитных условий для пострадавших от застройщика «Ё-Хаус»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.