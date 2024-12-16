В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч», которое расположено на Красноармейском проспекте, 1. В заведении были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.
Напомним, ранее в кафе с проверкой пришли специалисты Роспотребнадзора после того, как один из посетителей подхватил острую кишечную инфекцию.
Было установлено, что
- заведение работает без помещения для обработки овощей,
- там отсутствует достаточное количество моечных ванн,
- нет условий для санитарной обработки яиц,
- складские и подсобные помещения не содержатся в чистоте, не подвергаются санитарной обработке по мере загрязнения,
- уборка проводится несвоевременно,
- уборочный инвентарь хранится хаотично и не имеет маркировки,
- сбор отходов осуществляется в емкости, не имеющие крышек,
- на скоропортящихся продуктах отсутствует маркировка о дате изготовления, сроках годности и условиях хранения продукции.
Роспотребнадзор обратился в суд. В итоге деятельность кафе приостановили на 60 суток.
Руководству разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями.