Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Туле судебные приставы опечатали кафе «Старик Хинкалыч», которое расположено на Красноармейском проспекте, 1. В заведении были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Напомним, ранее в кафе с проверкой пришли специалисты Роспотребнадзора после того, как один из посетителей подхватил острую кишечную инфекцию.

Было установлено, что

заведение работает без помещения для обработки овощей,

там отсутствует достаточное количество моечных ванн,

нет условий для санитарной обработки яиц,

складские и подсобные помещения не содержатся в чистоте, не подвергаются санитарной обработке по мере загрязнения,

уборка проводится несвоевременно,

уборочный инвентарь хранится хаотично и не имеет маркировки,

сбор отходов осуществляется в емкости, не имеющие крышек,

на скоропортящихся продуктах отсутствует маркировка о дате изготовления, сроках годности и условиях хранения продукции.

Роспотребнадзор обратился в суд. В итоге деятельность кафе приостановили на 60 суток.

Руководству разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями.