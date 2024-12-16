Более 500 тысяч туляков прошли обучение первой помощи

Фото минздрава Тульской области.

Бесплатные курсы будут проводиться и в следующем году.

16 декабря на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева подвели итоги обучения жителей региона навыкам оказания первой помощи.

Как рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, с августа в Туле и в области работали 30 площадок и 640 инструкторов. Обучение прошли более 500 тысячи человек.

С сентября на сайте минздрава размещены:

обучающие видеоролики по оказанию первой помощи,

адреса площадок, где проводится обучение,

форма онлайн-заявки на обучение.

Уже поступило 2130 заявок на обучение, в том числе 30 — групповых.

Дмитрий Миляев поручил Дмитрию Маркову продолжить работу по обучению и в следующем году. Для этого будет закуплен дополнительный учебный инвентарь в Центр медицины катастроф и совместно с профильными органами и главами администраций составлены графики обучения.