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Идеи «Ё-хауса» не уникальны: как проблему мошенничества с ипотекой на ИЖС решают в других регионах?

Идеи «Ё-хауса» не уникальны: как проблему мошенничества с ипотекой на ИЖС решают в других регионах?

Клиентами мошенников-застройщиков в России стали более 1,5 тысячи человек.

В Тульской области жертвами застройщика-мошенника «Ё-Хаус» (ООО «Партнер») стали более 100 семей. За непостроенные дома они отдали порядка 1,4 млрд рублей, примерно половина от этой суммы — средства, взятые в ипотеку.

Мошенническая схема удивляет своей откровенной публичностью. Застройщик активно рекламировался в соцсетях и в СМИ, постоянно отчитываясь о запуске новых проектов.

Никто не мог предположить, что за такой активной работой скрывалась масштабная афера. 

Но, как оказалось, тульская схема не уникальна. По всей России клиентами мошенников-застройщиков в России стали более 1,5 тысячи человек. На данный момент насчитывается порядка 60 компаний, «кинувших» клиентов.

В списке - питерская компания LetWood, обещавшая строить дома в Ленобласти и Подмосковье. Ее директор LetWood заключен под стражу с 1 ноября, но ситуацию это не облегчает: дома нет, ипотеку приходится платить. Так же в Ленинградской области возбуждено еще одно дело — в отношении компанией «ЦКС». Руководитель был задержан 30 октября.

Обоим вменяют махинации с субсидированной ипотекой, в результате чего граждане, которые рассчитывали выгодно приобрести дома ИЖС, по версии следствия, так и не дождались своих квадратных метров, сообщает «КоммерсантЪ».

В Татарстане расследуется мошенничество в особо крупном размере в отношении СГ «Таунхаусы и дома». Как и туляки, жители Казани оформляли в среднем по 6 млн рублей в ипотеку, которые затем получал подрядчик, в ряде случаев — также наличными. Помимо этого, пострадавшие из Казани и Тулы сообщают, что в личный кабинет «Домклика» банк загружал «странные» документы: во многих договорах, по которым выдавалась ипотека, отсутствует либо подпись, либо печать застройщика. Есть вопросы и к проверке подрядчика. В некоторых случаях транши застройщику не согласовывались с заемщиками. 

Пока ведется следствие, казанские потерпевшие начали судиться со Сбером, выдавшим кредиты. Они добиваются признания вины банка при одобрении ипотеки и переводе денег недобросовестным подрядчикам.

Помимо судебного разбирательства в Татарстане поиском решения проблемы занимается республиканский минстрой. Так как деятельность застройщиков ИЖС не подпадает под действие ФЗ № 214, ведомство поручило фонду развития территорий и республиканскому фонду поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (фонд поддержки дольщиков РТ), проработать вопрос включения объектов ИЖС в единый реестр проблемных объектов, восстановить права пострадавших через механизмы фонда поддержки дольщиков РТ.

В Тульской области готовятся создать рабочую группу, которая займется поиском решения проблемы. Как стало известно Myslo, сегодня пострадавшие встретились с главой региона и облпрокурором. На встрече присутствовали представители банков-участников сделок. 

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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