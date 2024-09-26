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Итоги конкурса: редакция Myslo выбрала лучшее народное название моста через Упу
Фото Дмитрия Дзюбина.

Итоги конкурса: редакция Myslo выбрала лучшее народное название моста через Упу

Победителей уже ждёт приз от редакции.

В день открытия нового моста через Упу редакция Myslo подвела итоги конкурса на лучшее название. Мы выбирали самое тульское, значимое и красивое название.

Вы, наши любимые читатели, постарались на славу: вспомнили выдающихся земляков, старые названия мостов и улиц Тулы, даже вложили в названия свои воспоминания из детства. Однако лучшим, на наш взгляд, названием стало то, что сполна отражает историю Тульского края. Да и звучит величественно!

«Тула веками оружье ковала…», поэтому было бы здорово, если бы мост назвали 

Оружейным!

Первым предложил это название в телеграм-канале Myslo пользователь с ником Nikita.

В группе Myslo «ВКонтакте» первой стала читательница под ником Dinulka Diva.

Победителей ждём в редакции Myslo (пр. Ленина, 116) с понедельника по пятницу (с 9.00 до 18.00) за заслуженным призом — брендированным «умным» термосом, который сам умеет определять температуру и который согреет вас во время прогулки по новенькому мосту!

Всем остальным читателям — спасибо за участие! Не забывайте, что мы регулярно проводим фотоконкурсы на разные темы: приз — брендированная кружка от редакции.

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