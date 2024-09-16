Сахарный, Васильковский, Ароматный: какие названия мосту через Упу успели придумать туляки

Фото Дмитрия Дзюбина.

Голосование ещё идёт: присылайте ваши варианты, а лучший удостоится приза от Myslo!

До 22 сентября читатели Myslo изобретают интересное название для нового моста через Упу. Условия просты: пусть мост носит теплое и позитивное название, возможно, связанное с историей, очень местное и очень тульское.

Свои предложения можно присылать на почту [email protected] с пометкой «Название нового моста» или оставлять в комментариях под соответствующей новостью на сайте, в нашем телеграм-канале или в группе ВКонтакте. Победителя ждёт приз от редакции.

А пока собрали самые интересные, на наш взгляд, варианты. Вы, наши любимые читатели, стараетесь на славу!

В комментариях на портале Myslo:

Лидер голосования — мост Сахарный (мост строят на месте бывшего сахарного завода), ещё многие читатели предложили названия Дюминский и Курковый. Из необычного — Западный, Новый и Долгожданный.

По аналогии с названием реки Упы — Нижнеупский, Приупский, Заупский.

Вот ещё интересный вариант — Вороний мост.

Автор такого названия объясняет: «На этом месте Воронка впадает в Упу. Воронка раньше называлась Вороньей рекой, во время восстания Болотникова там шли битвы».

Мост им. Мясищева — туляки вспомнили выдающихся земляков: прекрасная идея!

Владимир Мясищев — советский авиаконструктор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии. Заслуженно!

Тут, как и в комментариях на сайте, многим понравилось название Дюминский, Алексеевский, в топе — всё так же Сахарный.

Васильковский — очень интересное предложение!

Оказалось, что на месте строящегося моста 150 лет назад был мост деревянный и назывался он Васильковский. Некоторые туляки не прочь вернуть мосту старое название.

Еще одно предложение — мост Смычка.

Автор идеи объяснила, что в прошлом на том месте, где строится мост, была улица Смычка, а само слово обозначает «союз, соединение»: получается, мост — соединение двух районов.

Сахарный — снова лидер голосования. Другие варианты — Мосинский, Привокзальный — у них много лайков.

Мост 51-го полка — ещё один вариант, чтобы увековечить выдающихся туляков.

51-й гвардейский парашютно-десантный полк — формирование воздушно-десантных войск ВС РФ, дислоцирующееся в Туле. Созданный в 1948 году полк участвовал во множестве тактических учений и разрешении локальных конфликтов в России и за её пределами.

Тульский Токарев — задумка понятная, однако может возникнуть путаница: например, на Красноармейском проспекте есть ночной клуб с точно таким же названием.

Представляем разговор по телефону: «Жди! Вышел из „Тульского Токарева“, сейчас пойду на улицу Токарева через Тульский Токарев».

Гимнастический — кто-то вкладывает в свои идеи личные переживания: «Я бы назвала мост Гимнастическим. Во-первых, он похож на изгиб гимнастической ленты. Во-вторых, когда мы на Ствольной занимались, ждали его, как из печи пирога. Пусть название моста напоминает о наших ежедневных мучениях „доехать и не опоздать на тренировку“».

Снова Сахарный, а ещё Фрунзенский, Левша, Новопавшинский и Губернский. Это очень по-тульски — так держать!

Экстравагантные варианты

Есть и очень креативные варианты. Каких только названий мы не прочитали! Диву даёшься, на что способна фантазия туляков.

Ароматный — привет очистным? Кстати, на сайте Myslo этот вариант набрал 18 лайков: зареченцам понравилось!

— привет очистным? Кстати, на сайте Myslo этот вариант набрал 18 лайков: зареченцам понравилось! Невский — автор названия утверждает, что рядом с новым мостом располагается Александро-Невский храм. На самом деле, он далековато: по карте — полчаса пешком. Что думаете?

— автор названия утверждает, что рядом с новым мостом располагается Александро-Невский храм. На самом деле, он далековато: по карте — полчаса пешком. Что думаете? Мост-банан — почему?!

— почему?! Рафинадный — видимо, по аналогии с Сахарным.

— видимо, по аналогии с Сахарным. Тулуп — Тула + Упа. Интересно!

— Тула + Упа. Интересно! Шептало — именно его автору идеи мост напомнил по форме. Кто не знает, шептало — часть спускового механизма огнестрельного оружия, удерживающая курок на предохранительном взводе . Вот так оно выглядит. Видите сходство?