Прокуратура возбудила дело на руководителя ООО «Новый город» из-за небезопасной эксплуатации котельной

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Центрального района Тулы по согласованию с прокуратурой области с привлечением специалистов Приокского Управления Ростехнадзора проводит проверку соблюдения ООО «Новый город», которое осуществляет эксплуатацию котельной, законодательства о промышленной безопасности.

В ходе проверки не представлены документы, подтверждающие проведение текущих осмотров и ремонта, наладки тепловых сетей, соблюдение водно-химического режима.

Также установлено, что поверка контрольно-измерительных приборов котельной не проведена, не разработаны должностные и производственные инструкции для персонала.

Кроме этого, до настоящего времени объект не зарегистрирован в Государственном реестре опасных производственных объектов по ранее внесенному представлению прокурора, в связи с чем в настоящее время в суд направлено исковое заявление.

С целью устранения вновь выявленных нарушений закона прокуратура района внесла руководителю организации представление.

В отношении должностного лица организации возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).