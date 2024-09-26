Прокуратура помогла вернуть четырем тулякам долги по зарплате в 268 тысяч рублей

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В Туле прокуратура провела проверку по факту коллективного обращения работников ООО «Импортпласт-Тула». Они рассказали, что при увольнении с ними окончательно не рассчитались.

В мае 2023 года работодатель не произвел окончательный расчет с четырьмя работниками. Общая сумма невыплаченных денежных средств составила 268 тысяч рублей.

— Выступая в защиту прав бывших работников, прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании денежной компенсации за задержку причитающихся работникам при увольнении выплат, а также компенсации морального вреда, который полностью удовлетворен, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В итоге с коммерческой организации в пользу бывших работников взыскали больше 400 тысяч рублей.