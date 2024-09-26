Новый мост через Упу открыт

Фото Дмитрия Дзюбина и Андрея Лыженкова

Первым по новому мосту прошел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Уже сейчас там открыли автомобильное движение. Машины гудят, проезжая новый путепровод.

Четырехполосный мост соединил три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также он снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.

Напомним, для Тульской области это самый крупный и дорогостоящий инфраструктурный проект. Он включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.