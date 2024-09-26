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Новый мост через Упу открыт
Фото Дмитрия Дзюбина и Андрея Лыженкова

Новый мост через Упу открыт

Торжественное открытие состоялось сегодня, 26 сентября.

Первым по новому мосту прошел губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Уже сейчас там открыли автомобильное движение. Машины гудят, проезжая новый путепровод.

Четырехполосный мост соединил три густонаселенных района Тулы — Зареченский округ с Привокзальным и Советским, а также он снизит транспортную нагрузку, связанную с расположением крупных промышленных и оборонных предприятий в черте города.

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Напомним, для Тульской области это самый крупный и дорогостоящий инфраструктурный проект. Он включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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сегодня, в 11:07 +9
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