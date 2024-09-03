Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички

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По данным аналитиков, если ключевая ставка снизится, покупатель может повернуться от новостроек в сторону более дешевого готового жилья.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Тулы составляет 5 млн рублей, а цена квадратного метра — 101 000 рублей. За последний месяц она выросла на 0,2%. Средняя площадь готовой квартиры, выставленной на продажу, составляет 49,9 кв. м. При этом за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе выросло на 0,5%.

«К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью».

За август в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4% до 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Самаре (-0,3%) и Москве (-0,1%). Рост на 1% и более продемонстрировали только Казань (+1,5%) и Уфа (+1%).

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,1% за месяц до 332 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (цена не изменилась за последний месяц — 202 000 р/кв.м), Казань (+1,5% до 167 000 р/кв.м), Нижний Новгород (цена не изменилась за последний месяц — 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,5% до 119 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.