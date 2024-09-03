  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички
Фото Елены Адовой.

Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички

По данным аналитиков, если ключевая ставка снизится, покупатель может повернуться от новостроек в сторону более дешевого готового жилья.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Тулы составляет 5 млн рублей, а цена квадратного метра — 101 000 рублей. За последний месяц она выросла на 0,2%. Средняя площадь готовой квартиры, выставленной на продажу, составляет 49,9 кв. м. При этом за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе выросло на 0,5%.

«К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью».

За август в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4% до 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Самаре (-0,3%) и Москве (-0,1%). Рост на 1% и более продемонстрировали только Казань (+1,5%) и Уфа (+1%).

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,1% за месяц до 332 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (цена не изменилась за последний месяц — 202 000 р/кв.м), Казань (+1,5% до 167 000 р/кв.м), Нижний Новгород (цена не изменилась за последний месяц — 131 000 р/кв.м) и Красноярск (+0,5% до 119 000 р/кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
недвижимость
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Отказывался от еды»: тульские кинологи рассказали об адаптации овчарки, прибывшей из зоны СВО
«Отказывался от еды»: тульские кинологи рассказали об адаптации овчарки, прибывшей из зоны СВО
В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом
В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.