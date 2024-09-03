«Отказывался от еды»: тульские кинологи рассказали об адаптации овчарки, прибывшей из зоны СВО

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Неделю назад в Центре кинологической службы регионального УМВД появился новый питомец. Пса по кличке Байкал привезли из зоны СВО.

Первое знакомство животного с кинологическим центром оказалось нелегким — Байкал за годы, проведенные в полевых условиях рядом с бойцами российского штурмового отряда, никогда не оставался один в тесном, по его меркам, вольере.

Здесь все по-другому — еда, запахи, незнакомые люди, и даже не слышно ставших привычными звуков выстрелов оружия и взрывов снарядов. Одним словом — тишина и спокойствие. Такие условия стали для пса настоящим испытанием.

Байкала доверили одному из опытнейших полицейских-кинологов Максиму Бобкову. Он кинолог с двадцатипятилетним стажем.

— Вначале Байкал находился в состоянии сильного стресса, в незнакомой обстановке, без хозяина он испытывал дискомфорт, и поэтому в его поведении преобладали агрессивные нотки. В первый день он отказывался от еды, сейчас питание и отдых нормализованы. Начинаем находить с ним общий язык. Стремлюсь приложить максимум усилий, чтобы расположить собаку к себе, балую. На этом фоне появляется взаимопонимание. Уже встречает меня приветливо, не гавкает и не рычит. Он допускает лишь мимолетные прикосновения. Чтобы делать выводы на перспективу, нужно время. Мы пока только присматриваемся, изучать друг друга будем позже, — рассказал кинолог.