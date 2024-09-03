  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом

Она будет готовить высококвалифицированных инженеров для работы на предприятиях ОПК.

В Тульском государственном университете стартовало обучение в передовой инженерной школе «Интеллектуальные оборонные системы» имени академика А. Г. Шипунова. В ней будут готовить высококвалифицированных инженеров для работы на предприятиях ОПК. 

Планируется, что к 2030 году школа выпустит 50 системных инженеров и 500 специалистов инженерного профиля, 360 инженеров пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования, 5700 школьников — раннюю профессиональную ориентацию.

Тематика Тульской инженерной школы — создание семейства наземных роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта.

Специальные образовательные пространства школы будут состоять из четырех блоков:

  • образовательно-проектный центр «Интеллект» (три специализированные научные лаборатории, пространства для проектной работы, центр для профориентации и занятий со школьниками);
  • лабораторный модуль «Эксперимент» (для проведения полного цикла полунатурного моделирования и исследований разработанных элементов и узлов на этапе проектирования и отработки);
  • производственно-технологический кластер «Мастерская» (в нем будут отрабатываться новые композитные материалы и технологии получения изделий из них, а также изготавливаться макеты и опытные образцы элементов наземных роботизированных комплексов с применением элементов искусственного интеллекта и новых композитных материалов);
  • испытательная лаборатория «Полигон» (предназначена для проведения экспериментальной отработки систем управления).

В ТулГУ реализуются четыре новые программы магистратуры: «Прикладная математика и информатика», «Приборостроение», «Мехатроника и робототехника», «Системы управления движением и навигация» и программа бакалавриата «Прикладная математика и информатика». Первый набор инженерной школы составил 30 бакалавров и 63 магистра.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 09:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
инженерная школа

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички
Недвижимость: в Туле оживился рынок вторички
Погода в Туле 3 сентября: жара и костры рябин
Погода в Туле 3 сентября: жара и костры рябин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.