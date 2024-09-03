В Туле открыли школу для разработки боевых роботов с искусственным интеллектом

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она будет готовить высококвалифицированных инженеров для работы на предприятиях ОПК.

В Тульском государственном университете стартовало обучение в передовой инженерной школе «Интеллектуальные оборонные системы» имени академика А. Г. Шипунова. В ней будут готовить высококвалифицированных инженеров для работы на предприятиях ОПК.

Планируется, что к 2030 году школа выпустит 50 системных инженеров и 500 специалистов инженерного профиля, 360 инженеров пройдут обучение по программам дополнительного профессионального образования, 5700 школьников — раннюю профессиональную ориентацию.

Тематика Тульской инженерной школы — создание семейства наземных роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта.

Специальные образовательные пространства школы будут состоять из четырех блоков:

образовательно-проектный центр «Интеллект» (три специализированные научные лаборатории, пространства для проектной работы, центр для профориентации и занятий со школьниками);

лабораторный модуль «Эксперимент» (для проведения полного цикла полунатурного моделирования и исследований разработанных элементов и узлов на этапе проектирования и отработки);

производственно-технологический кластер «Мастерская» (в нем будут отрабатываться новые композитные материалы и технологии получения изделий из них, а также изготавливаться макеты и опытные образцы элементов наземных роботизированных комплексов с применением элементов искусственного интеллекта и новых композитных материалов);

испытательная лаборатория «Полигон» (предназначена для проведения экспериментальной отработки систем управления).

В ТулГУ реализуются четыре новые программы магистратуры: «Прикладная математика и информатика», «Приборостроение», «Мехатроника и робототехника», «Системы управления движением и навигация» и программа бакалавриата «Прикладная математика и информатика». Первый набор инженерной школы составил 30 бакалавров и 63 магистра.