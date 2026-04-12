Везде дешевеют, а у нас нет: цены на аренду «однушек» выросли в Туле

Аналитики выяснили, что если в большинстве крупных городов страны однокомнатные квартиры в первом квартале подешевели, то тульским арендаторам повезло меньше — цены здесь поползли вверх.

По итогам трех месяцев 2026 года ставки на однокомнатные квартиры в оружейной столице выросли и в среднем составляют 21 600 рублей в месяц, сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Если смотреть по всей стране, рынок аренды сейчас штормит: после ажиотажа 2024 года цены то падают, то восстанавливаются.

При этом общее число свободных квартир в аренду в России сократилось на 15 процентов, что может поддерживать цены в ближайшие месяцы. По прогнозам аналитиков, летом рынок ждет затишье, а новый скачок ставок возможен уже в августе.