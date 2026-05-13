По итогам января–марта 2026 года в Тульской области зафиксирован значительный рост ипотечного рынка.

Объем выданных жилищных кредитов достиг 9,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 65%. Количество выданных кредитов составило 2,2 тыс. Наибольшая активность заемщиков наблюдалась в январе — 3,9 млрд рублей.

Это объясняется стремлением семей оформить господдержку до вступления в силу новых правил с 1 февраля 2026 года, согласно которым оба супруга при «Семейной ипотеке» теперь должны быть созаемщиками.

Прежняя версия программы (6% годовых) позволяла одному из родителей выступать заемщиком, не лишая второго права на аналогичный льготный кредит в будущем.

В действующей редакции повторное участие в программе возможно лишь после закрытия предыдущего льготного займа и при условии появления еще одного ребенка.

Средняя сумма ипотечного договора в первом квартале — 4,1 млн рублей, средний срок сократился до 23,3 лет, а средневзвешенная ставка составила 11,4% (данные регионального отделения ЦБ РФ).