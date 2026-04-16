Тульские застройщики получили 93,4 млрд рублей с раскрытых эскроу-счетов

По данным на начало 2026 года, туляки открыли 11,8 тысяч таких счетов для покупки жилья в новостройках.

Общая сумма средств дольщиков, размещенных на этих счетах, превысила 49 миллиардов рублей.

С момента внедрения механизма проектного финансирования в регионе уже завершено 21,4 тысячи сделок с недвижимостью — именно столько эскроу-счетов было раскрыто по готовым объектам. В результате банки перечислили строительным компаниям 93,4 млрд рублей за возведенное жилье.

Для запуска новых проектов девелоперы привлекают банковские кредиты. На 1 января 2026 года в Тульской области действовало 114 кредитных договоров на общую сумму 129 млрд рублей, сообщили в региональном отделении Банка России.