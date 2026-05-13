В Управлении Росреестра по Тульской области объяснили, когда владельцам участков без четких границ стоит начать бить тревогу и как не лишиться возможности продать, подарить или передать по наследству свою землю.

Дело в том, что правила игры изменились с 1 марта 2025 года. Чтобы провернуть большинство операций с наделом, его границы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) должны быть точными. А для этого требуется одно — провести межевание и составить межевой план.

Когда без этой процедуры не обойтись?

Формально закон не заставляет всех подряд бежать и межевать участки. Но есть ситуации, когда это уже не право, а обязанность:

Вы решили разделить или объединить участки.

Хотите уточнить реальные границы и площадь земли (особенно если расхождения с документами большие).

Оформляете ипотеку на землю.

Планируете куплю-продажу, дарение, обмен или вступление в наследство.

Построили дом или другое строение и ставите его на кадастровый учет.

Нашли ошибку в реестре и хотите ее исправить.

«Если данных о границах нет, покупатель, по сути, приобретает кота в мешке, — поясняет замруководителя тульского Росреестра Наталья Болсуновская. — Невозможно точно понять, где находится объект сделки, соответствует ли цена реальным метрам и правильно ли стоит забор. А еще это прямой путь к войнам с соседями и судам».

Как узнать, межевали ли ваш участок?

Проще простого: закажите выписку из ЕГРН на свой объект недвижимости. Если координат границ в ней нет — межевание не проводилось.

Сделать это можно тремя способами:

Лично прийти в МФЦ. Через портал «Госуслуги». На официальном сайте Росреестра.

«Быстрый тест» на публичной карте

Откройте сервис «Публичная кадастровая карта» на портале «Национальная система пространственных данных». Найдите свой участок. Если на его страничке написано «Без координат границ» или стоит пометка, что площадь «декларированная» (а не точная), знайте: ваши границы до сих пор висят в воздухе.