Помощь СВО, развитие экономики и социальная поддержка: Дмитрий Миляев доложил Президенту о развитии Тульской области

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Дмитрий Миляев начал свой доклад с главного направления — поддержки участников СВО и их семей. В Тульской области действует 67 мер поддержки. В дополнение к выделенной в соответствии с указом Президента единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей принято решение выделить 600 тысяч рублей из регионального бюджета. Таким образом, с 1 августа и до конца года те, кто заключит контракт, будут получать единовременную выплату в общей сумме 1 млн рублей.

Участников СВО, которые живут в аварийном жилье или стоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечивают жильем в первоочередном порядке.

— В ближайшее время будет открыт единый центр поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО — «Герой 71». Центр будет работать в формате «единого окна» — все услуги будут оказываться в одном месте: от подачи заявления на получение мер социальной поддержки до решения индивидуальных потребностей каждого, — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что работа по поддержке тульских бойцов налажена с 2022 года и сегодня также активно ведется.

Напомним, Алексей Дюмин уделял особое внимание поддержке воинских частей в зоне СВО, где служат туляки. За два года им была оказана помощь на 3,2 млрд рублей. Эта работа продолжается. С начала 2024 года закуплены материально-технические средства на сумму более 500 млн рублей.

Врио главы региона рассказал о поддержке жителей Мариуполя. За 2022–2023 годы на эти цели было направлено более 3,7 млрд рублей. Восстановлены школа, детский сад, общежитие профессионального лицея, 21 многоквартирный дом, прилегающие территории, инженерно-технические коммуникации.

В 2024 году объем затрат составит порядка 1,2 млрд рублей. Продолжается восстановление еще одной школы и детсада, ведется обустройство Тульского сквера. Уже 1 сентября откроется профессиональный лицей. План дальнейших работ у Тульской области расписан с Минстроем России вплоть до 2030 года.

Дмитрий Миляев доложил Президенту, что экономика региона чувствует себя стабильно. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства. Активно работает тульский ОПК, увеличивая объемы производства.

Отдельное внимание уделяется развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

Тульские производители суммарно выпускают более 2000 изделий в день.

Инвестиционная активность региона не снижается. С 2016 по 2023 год в экономику Тульской области привлечено более 1,3 трлн рублей. На последнем Петербургском международном экономическом форуме подписано более 20 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей. Что важно, они касаются разных отраслей: переработки в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, химии, металлургии, обрабатывающей промышленности.

Дмитрий Миляев поблагодарил Президента за решение продлить федеральную программу по расселению аварийного жилья. Потенциально в нее может войти 819 многоквартирных домов из 16 муниципалитетов. Напомним, с 2019 года за счет федеральной и региональной программ в регионе расселено более 151 тысяч кв. м аварийного жилья, более 7 тысяч человек получили благоустроенное жилье.

Одна из важнейших сфер — здравоохранение. При поддержке Владимира Путина за последнее время в регионе было построено четыре крупных объекта: перинатальный центр, два корпуса детской областной больницы и онкоцентр на 340 мест. Ведется большая работа по привлечению кадров в медучреждения. Ощутимый результат дают меры социальной поддержки, в первую очередь — предоставление служебного жилья с возможностью последующего выкупа. Построен целый коттеджный поселок. Такая работа будет продолжена с масштабированием в разные муниципалитеты.

Кроме того, с сентября планируется запустить новые меры поддержки медработников. В частности, речь идет об установлении ежемесячных выплат работающим пенсионерам (врачам — 10 тысяч руб., средним медработникам — 5 тысяч руб.). А также — о компенсации за обучение в автошколе медикам, работающим на селе, для последующего обеспечения их служебным автотранспортом.

Врио губернатора отметил, что в регионе немало сделано и в социальной сфере. За последнее годы построено 32 новых детских сада, семь школ, более 200 объектов спорта.

Благодаря поддержке Владимира Путина в этом году начал работать дом для пожилых людей «Забота». В планах — строительство ФОКов, школ, детсадов.

Дмитрий Миляев рассказал о реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству в Туле автодорожного мостового перехода через реку Упу. Работы будут завершены этой осенью — в соответствии со сроками, установленными Алексеем Дюминым.

Большое внимание в этом году уделили дорогам в муниципалитетах. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из регионального бюджета администрациям муниципальных образований выделено более 2 млрд рублей, на которые построено и реконструировано 185 км дорог местного значения.

На сельских территориях с 2017 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе с привлечением федеральных средств реконструировано больше 60 км сельских дорог. Разрабатывается региональная программа на 2025–2030 годы по строительству дорог с щебеночным покрытием с ежегодными объемами финансирования 200-250 млн рублей.

Еще один актуальный вопрос — это экология. В регионе год за годом фиксируется снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Однако по-прежнему остро стоит проблема износа очистных сооружений, который превышает 77%. Дмитрий Миляев отметил, что благодаря поручению Президента ряд объектов реконструировали, работа будет продолжена.

Дмитрий Миляев поблагодарил Владимира Путина за назначение председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт» и доложил, что работа начата и активно ведется.

— 8 сентября в Тульской области пройдут выборы губернатора. Если туляки поддержат, приложу все силы к тому, чтобы оправдать их доверие и, конечно, Ваше доверие, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Он поблагодарил Владимира Путина за внимание к Тульской области и неизменную поддержку важных для жителей региона проектов и решений.

— Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под Вашим руководством. Хочу пожелать Вам успехов, — сказал Президент.