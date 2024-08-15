Крематорий для животных: жители Малёвки и Осиновой Горы проиграли суд гордуме

Жители выступали против перевода земель вокруг их деревень в промышленную зону, поскольку это сделает строительство крематория для животных реальным. Ответчиком выступала Тульская городская Дума.

Напомним, тульские депутаты согласовали передачу земель сельскохозяйственного назначения в промышленные зоны, чтобы впоследствии «Континент +» построил на них крематорий для сжигания домашних животных. Инициатор стройки, «Континент +», утверждает, что крупный скот в крематории утилизировать не планировалось.

В августе 2023 года состоялись публичные слушания по проекту строительства крематория в районе деревни Малёвки. Предположительно, место для сжигания трупов животных собрались расположить на участке примерно в километре от деревни. Жители неоднократно выступали против строительства.

По нашей информации, доказательства того, что изменения в Генплан нарушают права и интересы туляков, в суде представлены не были. При этом все доводы иска относились не к изменению функциональной зоны, а к работе крематория, деятельность которого еще не ведется и к разбирательству не относится. Следовательно, нарушения баланса интересов из-за принятия изменений в Генплан суд не установил, поэтому в удовлетворении иска тулякам отказали.