Воинским частям, где на СВО служат туляки, оказана помощь на 3,2 млрд рублей: Миляев доложил Путину о поддержке участников СВО

В ходе рабочей встречи в Ново-Огарево врио губернатора Тульской области рассказал о поддержке участников СВО в регионе и за его пределами.

С темы поддержки участников СВО и их семей Дмитрий Миляев начал свой доклад главе государства.

— Безусловно, приоритетным направлением сегодня для нас является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Отмечу, что в регионе эта работа построена системно, она совершенствуется. Сегодня у нас действуют 67 мер финансового и нематериального порядка, меры эти добавляем, — рассказал Дмитрий Миляев.

С 1 августа и до конца года заключившие контракт туляки будут получать единовременную выплату в сумме 1 млн рублей: в дополнение к «президентским» 400 тысячам регион выделяет еще 600.

Участники СВО, проживающие в аварийном жилье или стоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечивают жильем в первую очередь.

Скоро получать помощь участникам СВО и их семьям станет еще проще: в регионе готовится к открытию Единый центр поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО — «Герой 71». Центр будет работать в формате «единого окна».

Экс-губернатор Алексей Дюмин уделял особое внимание поддержке воинских частей в зоне СВО, где служат туляки. За два года регион оказал помощь этим частям на 3,2 млрд рублей. И работа эта продолжается: с начала 2024 года закуплены материально-технические средства на сумму более 500 млн рублей.

— Мы продолжаем поддерживать и наших бойцов-туляков. Работа эта была построена начиная с 2022 года. Сегодня она ведётся также достаточно активно, этому уделяем отдельное внимание, — рассказал Миляев.