Дмитрий Миляев представил Президенту новую программу развития муниципалитетов

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев заявил о старте в регионе пятилетней губернаторской программы по развитию муниципалитетов.
— Есть запрос от жителей, конечно, на более углублённое внимание к муниципалитетам, к районным центрам и сельским населённым пунктам. Поэтому для себя тоже приняли решение, точнее, даже уже подготовили пятилетнюю программу по развитию муниципалитетов, — сказал Президенту Дмитрий Миляев. — Это касается и объектов культуры — будем устанавливать модульные клубы. Это касается старых советских стадионов, кстати говоря, полноразмерных, — будем заниматься их реконструкцией. Это сельские дороги, это вопросы повышения качества водоснабжения, детские площадки, благоустройство общественных небольших пространств и так далее. В этой части будем двигаться.
В рамках программы планируется:
- повышать качество водоснабжения,
- ремонтировать сельские дороги,
- реконструировать стадионы,
- устанавливать модульные клубы,
- обустраивать детские площадки,
- благоустраивать общественные пространства.
Ежегодный бюджет программы составит более 1,2 млрд рублей.
В обновленную программу развития Тульской области до 2030 года это войдет как отдельный блок мероприятий по развитию муниципалитетов.