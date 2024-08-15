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Дмитрий Миляев представил Президенту новую программу развития муниципалитетов
Фото kremlin.ru.

Дмитрий Миляев представил Президенту новую программу развития муниципалитетов

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев заявил о старте в регионе пятилетней губернаторской программы по развитию муниципалитетов.

— Есть запрос от жителей, конечно, на более углублённое внимание к муниципалитетам, к районным центрам и сельским населённым пунктам. Поэтому для себя тоже приняли решение, точнее, даже уже подготовили пятилетнюю программу по развитию муниципалитетов, — сказал Президенту Дмитрий Миляев. — Это касается и объектов культуры — будем устанавливать модульные клубы. Это касается старых советских стадионов, кстати говоря, полноразмерных, — будем заниматься их реконструкцией. Это сельские дороги, это вопросы повышения качества водоснабжения, детские площадки, благоустройство общественных небольших пространств и так далее. В этой части будем двигаться.

В рамках программы планируется:

  • повышать качество водоснабжения,
  • ремонтировать сельские дороги,
  • реконструировать стадионы,
  • устанавливать модульные клубы,
  • обустраивать детские площадки,
  • благоустраивать общественные пространства.

Ежегодный бюджет программы составит более 1,2 млрд рублей. 

В обновленную программу развития Тульской области до 2030 года это войдет как отдельный блок мероприятий по развитию муниципалитетов.

Сюжет: Встреча Дмитрия Миляева с Владимиром Путиным
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