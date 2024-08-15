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«В сентябре движение там должны открыть»: Миляев доложил Президенту о строительстве нового моста через Упу
Фото Дмитрия Дзюбина.

«В сентябре движение там должны открыть»: Миляев доложил Президенту о строительстве нового моста через Упу

В ходе рабочей встречи с главой государства врио губернатора Дмитрий Миляев рассказал о развитии дорожной сферы в регионе.

Дмитрий Миляев доложил о реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству в Туле — автодорожного мостового перехода через реку Упу. Работы будут завершены этой осенью — в соответствии со сроками, установленными Алексеем Дюминым.

— В дорожной сфере: если помните, Алексей Геннадьевич Дюмин в своё время говорил о том, что до конца текущего года мост через Упу будет запущен. Так оно и есть: в сентябре движение мы должны на этом мосту открыть, — сообщил Миляев.

Большое внимание в этом году уделили дорогам в муниципалитетах. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из регионального бюджета администрациям муниципальных образований выделено более 2 млрд рублей, на которые построено и реконструировано 185 км дорог местного значения.

— Остаётся проблема с сельскими населёнными пунктами в части автомобильных подъездов, качеством и состоянием сельских дорог, поэтому для себя приняли решение о том, что будем выделять региональные средства и наводить в этой части порядок, — сказал врио губернатора.

Сюжет: Встреча Дмитрия Миляева с Владимиром Путиным
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