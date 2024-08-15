Владимир Путин встретился с врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым

Фото: kremlin.ru.

Дмитрий Миляев информировал Президента о реализуемых в области мерах поддержки участников СВО и их семей. В сентябре в Туле откроется центр «Герой 71», ориентированный на сопровождение ветеранов.

Не снижается инвестиционная активность в регионе: в частности, в ходе ПМЭФ-2024 Тульская область заключила более 20 соглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей. Реализованы крупные проекты в области здравоохранения: перинатальный и онкологический центры, два корпуса клинической детской больницы.

За последние годы построено 32 детских сада, семь школ, более 200 объектов спорта. Кроме того, среди приоритетов — решение экологических вопросов и развитие муниципалитетов, сельских населённых пунктов.

Дмитрий Миляев:

— Владимир Владимирович, спасибо большое за то, что нашли время для встречи. В первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить Вас за ту неизменную поддержку, которая с Вашей стороны оказывается Тульскому региону. Благодаря этому мы реализовали целый ряд крупных проектов, соответственно, это способствует естественному улучшению качества жизни туляков.

Если разрешите, кратко доложу о текущей ситуации в регионе и тех планах, которые на сегодняшний момент сформировались по развитию.

Безусловно, приоритетным направлением сегодня для нас является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Отмечу, что в регионе эта работа построена системно, она совершенствуется. Сегодня у нас действуют 67 мер финансового и нематериального порядка, меры эти добавляем.

Убеждён: важно, что мы стараемся решать жилищные вопросы участников специальной военной операции и членов их семей, во всяком случае, во внеочередном порядке обеспечиваем жильем тех ребят, которые проживают в аварийном жилом фонде либо состоят на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Совсем недавно, Владимир Владимирович, Вами было принято решение об увеличении федеральной разовой выплаты при заключении контракта. Мы Ваше поручение выполнили, соответственно, проиндексировали свою региональную составляющую: увеличили её до 600 тысяч рублей. Таким образом, фактически ребята, которые сегодня заключают контракт — с 1 августа до конца текущего года, будут получать единовременную выплату суммарно 1 миллион рублей. В этом направлении будем работать дальше.

В сентябре текущего года у нас откроется центр «Герой 71». Это будет структура, которая ориентирована на сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей. Будет аккумулировать все те меры государственной поддержки, которые в регионе установлены: по сути дела, и меры поддержки, и решение тех индивидуальных вопросов, которые у ребят будут возникать.

Мы продолжаем поддерживать и наших бойцов-туляков. Работа эта была построена начиная с 2022 года. Сегодня она ведётся также достаточно активно, этому уделяем отдельное внимание.

Работаем на новых территориях. Подшефные территории у нас находятся в Мариуполе. В 2022–2023 годах на эти нужды были направлены 3,7 миллиарда рублей. Мы восстановили школу, детский сад, общежитие профессионального лицея, 21 многоквартирный дом, прилегающие территории, инженерно-технические коммуникации.

Работу в этом году мы тоже продолжаем. Из регионального бюджета на эти нужды 1,2 миллиарда рублей направляем. Уже 1 сентября откроется и начнет работать профессиональный лицей. Также работаем над восстановлением еще одной школы, детского сада, обустраиваем тульский сквер в Мариуполе.

Поэтому работу эту продолжаем. С Минстроем России у нас все планы по дальнейшим работам расписаны вплоть до 2030 года.

Экономика региона чувствует себя достаточно стабильно. У нас положительные индексы и по производству в отрасли сельского хозяйства, и в промышленности по итогам 2023 года показатели достаточно неплохие. На текущий момент тоже положительный тренд отмечается.

Понятное дело, есть определенные трудности с логистикой, со сменой, скажем так, деловых партнеров, но тем не менее вопросы эти постепенно решаются.

Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются.

Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать.

Важно отметить, на мой взгляд, что инвестиционная активность не снижается.

За период с 2016 года по 2023-й включительно 1,3 триллиона рублей были привлечены в экономику в качестве инвестиций. На последнем Экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы подписали более 20 соглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей. Причем это соглашения, которые касаются разных сфер деятельности: переработка в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, химии, металлургии, обрабатывающей промышленности и так далее. Все проекты живые, все находятся в стадии реализации и, безусловно, будут доведены до конца.

Одна из болевых точек для нас, конечно, аварийное жилье: в Туле его достаточно много. Благодаря федеральной программе и той региональной программе, которая работала, мы с 2019-го по 2023 год включительно смогли расселить более 150 тысяч квадратных метров. Для нас это был большой шаг — более семи тысяч человек получили благоустроенное жилье.

Мы сегодня эту работу не останавливаем. Федеральную программу мы, кстати, завершили досрочно. Проводим эту работу сейчас в рамках наших бюджетных возможностей, конечно, не такими темпами, как это было. Поэтому здесь, Владимир Владимирович, отдельные слова благодарности за Ваше решение о продлении программы федерального уровня. Убеждён, что нам это поможет двигаться дальше, потому что аварийного фонда еще остается достаточно много на территории Тульской области.

Важнейшая сфера — это здравоохранение, Вы неоднократно это отмечали применительно к Тульской области. Благодаря Вам и Вашим поручениям мы реализовали четыре крупных проекта: перинатальный центр, два корпуса клинической детской больницы и, конечно, онкологический центр. Все функционируют на сегодняшний момент. Ведём большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед. Не решили пока это на 100 процентов, но тем не менее работу эту будем продолжать.

Владимир Путин:

— Врачей не хватает всё равно.

Дмитрий Миляев:

— Не хватает. Но вместе с тем целый комплекс мер за прошлые годы был разработан. С сентября мы запускаем дополнительные меры. Конечно, хорошо себя зарекомендовала история, связанная с предоставлением служебного жилья с возможностью последующего выкупа. И, конечно, коттеджный поселок, — Вы его посещали, — мы планируем масштабировать и распространять эту историю в том числе и на муниципалитеты. Поэтому данную работу будем, безусловно, продолжать.

В социальной сфере тоже много было сделано: у нас за последние годы 32 детских сада было построено, семь школ, более 200 объектов спорта — достаточно значимых, больших. Работу мы эту будем дальше продолжать.

Сейчас у нас на повестке дня стоит строительство хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи — очень финансовоёмкий проект, мы сейчас с Правительством прорабатываем возможность его финансирования. В текущем году на средства регионального бюджета начнём разработку проекта.

В дорожной сфере. Если помните, Алексей Геннадьевич [Дюмин] в свое время говорил о том, что до конца текущего года мост через Упу будет запущен. Так оно и есть: в сентябре движение мы должны на этом мосту открыть.

Большое внимание в этом году уделили вопросам дорожного строительства в муниципалитетах: два миллиарда [рублей] из регионального бюджета довели, 185 километров дорог построили и реконструировали. Будем эту работу продолжать.

Остаётся проблема с сельскими населенными пунктами в части автомобильных подъездов, качеством и состоянием сельских дорог, поэтому для себя приняли решение о том, что будем выделять региональные средства и наводить в этой части порядок.

Ещё один актуальный вопрос — это, конечно, экология.

Есть определённый накопленный эффект, но тем не менее сейчас мы фиксируем год за годом снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Понятное дело, не так высок пока процент нормативно очищенных сточных вод — это беда для Тульской области серьёзная, но тем не менее мы над ней работаем.

Здесь, конечно, состояние канализационных очистных систем — износ достигает уже 77 процентов. Благодаря Вашему поручению мы ряд объектов уже реализовали, будем двигаться в этой части дальше. Есть готовые проекты, отрабатываем с профильными министерствами возможности их финансирования.

Отдельное спасибо хочу сказать за то доверие, которое Вы оказали, поручив мне возглавить комиссию [Государственного Совета] по спорту. Работу мы уже начали, на сегодняшний момент актуализируем состав, меняем его. Будем вместе с федеральным Министерством [спорта] в этой части двигаться дальше.

На что обратил внимание в текущей работе, Владимир Владимирович, посещая районы. Есть запрос от жителей, конечно, на более углубленное внимание к муниципалитетам, к районным центрам и сельским населённым пунктам. Поэтому для себя тоже приняли решение, точнее даже уже подготовили пятилетнюю программу по развитию муниципалитетов.

Это касается и объектов культуры — будем устанавливать модульные клубы. Это касается старых советских стадионов, кстати говоря, полноразмерных, — будем заниматься их реконструкцией. Это сельские дороги, это вопросы повышения качества водоснабжения, детские площадки, благоустройство общественных небольших пространств и так далее. В этой части будем двигаться.

В общем, на сегодняшний момент запустили — с учётом тех национальных целей, которые Вами были объявлены, — разработку актуализированной программы до 2030 года. При всем при этом, конечно, безусловно, все те проекты, которые были запланированы ранее, будут доведены до конца и выполнены.

8 сентября — единый день голосования, в Тульской области выборы губернатора. Если жители поддержат, Владимир Владимирович, со своей стороны приложу все силы к тому, чтобы оправдать доверие жителей и, конечно, Ваше доверие.

Владимир Путин:

— Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под Вашим руководством. Хочу пожелать Вам успехов.

Дмитрий Миляев:

— Спасибо большое.