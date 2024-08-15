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«Работу не останавливаем»: Дмитрий Миляев доложил Президенту о продлении программы расселения из аварийного жилья
Фото kremlin.ru

«Работу не останавливаем»: Дмитрий Миляев доложил Президенту о продлении программы расселения из аварийного жилья

Врио губернатора Тульской области в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным отметил, что аварийное жилье для Тульской области – «одна из болевых точек».

Дмитрий Миляев поблагодарил Президента за решение продлить федеральную программу по расселению аварийного жилья.

— Одна из болевых точек для нас, конечно, аварийное жильё: в Туле его достаточно много. Благодаря федеральной программе и той региональной программе, которая работала, мы с 2019 по 2023 год включительно смогли расселить более 150 тысяч квадратных метров. Для нас это был большой шаг — более семи тысяч человек получили благоустроенное жильё.

Мы сегодня эту работу не останавливаем. Федеральную программу мы, кстати, завершили досрочно. Проводим эту работу сейчас в рамках наших бюджетных возможностей, конечно, не такими темпами, как это было. Поэтому здесь, Владимир Владимирович, отдельные слова благодарности за ваше решение о продлении программы федерального уровня. Убеждён, что нам это поможет двигаться дальше, потому что аварийного фонда ещё остаётся достаточно много на территории Тульской области, — сказал Дмитрий Миляев. 

Потенциально в программу может войти 819 многоквартирных домов из 16 муниципалитетов. Напомним, с 2019 года за счет федеральной и региональной программ в регионе расселено более 151 тысяч кв. м аварийного жилья, более 7 тысяч человек получили благоустроенное жилье.

Сюжет: Встреча Дмитрия Миляева с Владимиром Путиным
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