«Работу не останавливаем»: Дмитрий Миляев доложил Президенту о продлении программы расселения из аварийного жилья

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Дмитрий Миляев поблагодарил Президента за решение продлить федеральную программу по расселению аварийного жилья.

— Одна из болевых точек для нас, конечно, аварийное жильё: в Туле его достаточно много. Благодаря федеральной программе и той региональной программе, которая работала, мы с 2019 по 2023 год включительно смогли расселить более 150 тысяч квадратных метров. Для нас это был большой шаг — более семи тысяч человек получили благоустроенное жильё.

Мы сегодня эту работу не останавливаем. Федеральную программу мы, кстати, завершили досрочно. Проводим эту работу сейчас в рамках наших бюджетных возможностей, конечно, не такими темпами, как это было. Поэтому здесь, Владимир Владимирович, отдельные слова благодарности за ваше решение о продлении программы федерального уровня. Убеждён, что нам это поможет двигаться дальше, потому что аварийного фонда ещё остаётся достаточно много на территории Тульской области, — сказал Дмитрий Миляев.

Потенциально в программу может войти 819 многоквартирных домов из 16 муниципалитетов. Напомним, с 2019 года за счет федеральной и региональной программ в регионе расселено более 151 тысяч кв. м аварийного жилья, более 7 тысяч человек получили благоустроенное жилье.