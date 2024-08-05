Коллега умершего за рулём водителя автобуса рассказал об условиях труда в «Тулгорэлектротрансе»

Фото Алексея Пирязева.

22 июля водитель 13-го автобусного маршрута Максим Вигриянов умер прямо за рулём служебного транспорта. По предварительной информации, Максиму стало плохо во время рейса: он довёз пассажиров до конечной остановки на Московском вокзале, а потом умер от остановки сердца. Максиму было 46 лет.

Уставшие водители

Коллега погибшего, водитель «Тулгорэлектротранса» Алексей Ефремов поднял волну гнева в соцсетях. И подробно рассказал Myslo об условиях своей работы. В «Тулгорэлектротрансе» Алексей работает уже 11 лет и знает «кухню изнутри».

— По поводу смерти нашего коллеги, водителя Максима Вигриянова, который работал по 13-му маршруту 22 июля. Умер он, предварительно, из-за остановки сердца. Ему было 46 лет. Мог ли он умереть от того, что долгое время работал без выходных? Вот в чём вопрос.

У нас в гараже работать без выходных и не уходить вовремя в отпуск — нормальное явление. Руководство считает, что у нас «расслабон». Так как в гараже нехватка водителей, а маршрутов и выходов много (нужно как-то закрыть наряд на следующий день), руководство идёт на риски, ставя нас в наряд в наши же выходные дни. На предприятии официально действует график 2/2 для полдновневных смен и 4/2 для экипажей дежурных смен.

Наверное, более реальный график — 6/1 с 5.30 до 21.00.

А есть водители, которые работают и без выходных, так как они закреплены на «стратегических маршрутах и выходах». Со слов нарядчицы, работать на них мы должны каждый день.

Вы спросите, куда смотрит руководство? А руководству всё равно. Взять ту же зам. директора по эксплуатации. Сидит у себя в кабинете под кондиционером и считает, что у неё тяжелая работа. Она также присутствует в нашем водительском чате, где видит наши жалобы и пожелания. Но вместо того, чтобы действительно как-то отреагировать и повлиять на какую-то проблему, она закрывает на это глаза. Да и директор ведет себя так же. Хоть бы раз приехал в гараж, собрал нас и спросил, есть ли у нас какие-то жалобы и пожелания по работе.



Кстати, раньше мы писали заявление, что выходим на работу в свой выходной и что этот день будет оплачен в двукратном размере. Но такой практики больше нет, уже два года.

Может ли руководство таким образом отчитываться перед трудовой инспекцией, что водители работают строго по графику?



Бывает такое, что диспетчеры на нас пишут докладные, что мы отказываемся выезжать. Но на деле мы отказываемся выезжать не просто так, а по какой-то причине.



Медперсонал МКП, считаю, работает так себе. Сколько было ситуаций, когда водителям становилось плохо, они подходили к медикам, чтобы отпроситься с работы, но нет. Как правило, медики не отпускают водителей, а дают таблеточку, и — вперёд в рейс, закрывать выпуск. А потом вот выходят такие ситуации, как с Максимом Вигрияновым.



Взять вот случай с троллейбусом, который влетел в дом на ул. Дмитрия Ульянова несколько лет назад. Там водитель умер во время движения.



Из архива Myslo. В 2018 году троллейбус врезался в жилой дом на ул. Дмитрия Ульянова: водитель потерял сознание за рулём.

Со слов коллег, тот водитель перед выездом подходил к медику и жаловался на плохое самочувствие. Однако медик его не отпустила, а дала таблетку и сказала ехать на выпуск. В итоге вышло что вышло… Водитель умер. Кстати, медик тот по сей день работает.Взять страшную ситуацию, которая случилась в 2016 году: там троллейбус насмерть переехал ребёнка.



Из архива Myslo. 18 февраля 2016 года на ул. Пузакова женщина-водитель троллейбуса наехала на маму с 6-летним мальчиком: ребёнок погиб.

За рулём троллейбуса была женщина-водитель, которая на тот момент только отстажировалась. Можно разве работать без кондуктора?! С нарушением графика? «Подбить» наряды после этого, сказать, что водитель по графику работала — плёвое дело.

Могло ли то же самое случиться с Максимом Вигрияновым?

Что говорит администрация?

Получается, что ничего. Myslo запросил все сведения о смерти Максима Вигриянова в администрации Тулы, которой принадлежит предприятие «Тулгорэлектротранс». Там на наш запрос ответили, что все детали происшествия — «конфиденциальная информация». Так что загадкой осталась и причина смерти Максима Вигриянова, и его рабочий график. Даже наличие или отсутствие медкабинета и квалифицированной медпомощи на базе предприятия — строго конфиденциально.

Что рассказали другие водители

Тогда всё то же самое мы спросили напрямую у коллег Максима — водителей «Тулгорэлектротранса». Показать лицо или раскрыть имя и фамилию никто из них не согласился: у каждого водителя — семья, которую нужно кормить, ипотека или кредиты, которые нужно платить. Каждый опрошенный водитель (даже тот, кто отзывался о работе в «Тулгорэлектротрансе» положительно), фотографироваться и называть имя отказывались: «Не надо. Уволят».

К слову, водители троллейбусов, в основном, жалуются на отсутствие кондиционеров. Основные же претензии у условиям труда и его оплату поступили от водителей автобусов.

— Есть такая практика — в выходной день на работу идти из-под палки и даже соответствующую бумажку подписывать (что выходим по собственному желанию). Оплачивают такую работу вдвойне, но легче от этого не становится, — говорит водитель троллейбуса. — Ездим без кондиционеров, только у самых привилегированных они есть. Медики сидят «где-то там», в главном управлении: если на рейсе плохо становится, сами себе скорую вызываем.

На этой работе как: жить захочешь — будешь и с двумя выходными в месяц работать. Так у нас некоторые и делают.

— Как там у автобусников, я не знаю. На троллейбусах у нас всё нормально, меня в целом всё устраивает, — рассказал другой водитель троллейбуса.

— Может и такое быть, что от переутомления водитель умер. Работа у нас сложная, — поделился водитель автобуса. — Но график стабильный при этом: я работаю пару месяцев всего, и пока 2/2 строго соблюдается. На выходных сам подработать просился, никто меня не принуждал. Единственное — езжу без кондиционера. Даже дверь нельзя открыть, чтобы воздуха пустить, в жару так тяжело. Работаем потихоньку.

— Не думаю я, что Максима «убил» рабочий график. У нас он очень даже лёгкий: смены хорошо расставлены, можно подработки брать. И медпомощь окажут в случае необходимости, — сказал водитель троллейбуса.

Есть на сайте водители «Тулгорэлектротранса»? Расскажите в комментариях о своей работе!